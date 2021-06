HGR rückt dem Primus auf die Pelle

Die Panther siegen in der 3. Liga. Remscheid lässt in der Oberliga nichts anbrennen.

Von Peter Kuhlendahl

3. Liga: HSG Bergische Panther – MTV Großenheidorn 34:26 (17:8). Der Anruf kam am Freitag. Und dann musste Dirk van Walsem zum wiederholten Male aus seinem handballerischen Ruhestand zurück ins Trikot. „Ich wollte mir auch noch das Kalenderjahr 2019 in meine Vita eintragen lassen“, meinte van Walsem kurz vor dem Anpfiff mit einem Augenzwinkern. Am Ende musste er aber doch nicht ran und blieb auf der Bank. Denn trotz der großen personellen Probleme ließen die Gastgeber gegen den Tabellenletzten zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen und gewannen mühelos.

Max Weiß und Justus Ueberholz mussten grippebedingt komplett passen. Matthias Aschenbroich schleppte sich zumindest einen Teil der ersten Halbzeit über die Platte. Allerdings sprangen dann andere in die Bresche. Robin Eigenbrod zeigte 60 Minuten zwischen den Pfosten eine starke Leistung. Derweil lieferten sich Jens-Peter Reinarz und Philipp Hinkelmann im Angriff ein internes Shootout, das Hinkelmann schließlich knapp mit 9:8-Toren für sich entschied.

„Ich bin wegen der personellen Umstände sehr zufrieden. Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit eine Schwächephase hatten“, meinte Panther-Trainer Marcel Mutz. Dadurch konnten die Gäste, die einen biederen Vortrag lieferten, ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Mehr aber auch nicht. Mutz: „Jetzt hoffe ich, dass im Laufe der Woche wieder alle fit werden. Am nächsten Samstag in Menden sind wir ganz anders gefordert.“

Oberliga: HG Remscheid – SG Überruhr 29:20 (11:9). Kurz nach der Schlusssirene überbrachte Hallensprecher Bernd Steinhoff am frühen Samstagabend die frohe Botschaft: „Haan hat in Düsseldorf nur unentschieden gespielt. Der Rückstand auf den Tabellenführer ist dadurch auf einen Punkt zusammengeschmolzen.“ Und auch deshalb, weil die Remscheider gegen den Tabellenletzten aus dem Ruhrgebiet überhaupt nichts anbrennen ließen.

„Allerdings waren die Jungs in der ersten Halbzeit ein wenig faul“, kritisierte HGR-Trainer Lukas Steinhoff den Auftritt in den ersten 30 Minuten. Nachdem er das in der Pause deutlich angesprochen hatte, gaben seine Schützlinge dann ordentlich Gas und setzten sich schnell deutlich ab. Großen Anteil daran hatte auch HGR-Keeper Tobias Geske, der zwischenzeitlich kaum zu überwinden war.

So ging es nach der Partie auch in erster Linie um den Punktverlust des Spitzenreiters. Was da aber noch keiner wusste, war, dass den Haanern bei der HSG Düsseldorf/Neuss II erst

TORE PANTHER Hinkelmann (9), Reinarz (8/1), Zapf (5), Blum (5/2), Wolter (3), Adams, Arnaud (je 2). HGR Pütz (6), Taymaz (4), Heimansfeld (4/1), Schiewe, Rother, Hermann (je 3), Voß, Rath (je 2), Baier, Schönfeld (je 1).

sieben Sekunden vor dem Ende der Ausgleich gelang. „Wir müssen jetzt nur konzentriert bleiben und unsere Spiele gewinnen“, blieb Rechtsaußen Lukas Pütz, der ein starkes Spiel ablieferte, gelassen. Gute Laune hatte derweil Kreisläufer Christian Rother, der nun auch seinen Vertrag verlängert hat: „Weil es hier einfach Spaß macht.“

Souverän agierte zuvor Oldie Pascal Schiewe. Der war nach gut 15 Minuten auf die Platte beordert worden, um im Angriff für die nötige Ordnung zu sorgen. Was ihm prima gelang. Dennoch wäre er bei einer Szene am liebsten in den Erdboden versunken: Bei einem Tempogegenstoß „legte“ er den Ball förmlich dem Gästekeeper in die Finger. „Da war so viel Harz am Ball, dass ich ihn nicht von der Hand bekam. Das bin ich einfach nicht gewohnt“, meinte der 40-Jährige mit einem Grinsen.

Dies alles übrigens vor den Augen des künftigen HGR-Trainers Frank Berblinger, der zudem Yannick Faust von seinem aktuellen Team Bergische Panther II im Schlepptau auf der Tribüne hatte.