Rückkehrer trumpfen direkt wieder auf

Analyse: Welche Sommertransfers bei den Fußballteams in Landes- und Bezirksliga funktionieren.

Die Winterpause der Fußballer dient immer auch dazu, Bilanz zu ziehen. Schließlich ist meist genau die Hälfte der Partien absolviert, sodass sich eine Einordnung von Ist- und Soll-Zustand anbietet.

Geht man diesbezüglich weg von erzielten Toren und erreichten Punkten, landet man schnell bei den individuellen Leistungen einzelner Spieler. Und damit bei einer Bewertung der getätigten Sommertransfers. Wir blicken genauer drauf, wer eingeschlagen hat und damit wirklich eine Verstärkung war.

Die Rückkehrer

Germano Bonanno hat eine starke Hinrunde im Trikot des FC Remscheid gespielt. Der technisch versierte Flügelflitzer kam vom TSV Ronsdorf zurück in die Röntgenstadt, wo er schon zu Jugendzeiten gespielt hatte, und war der erste Sommer-Zugang des Landesligisten. In einer ersten Saisonhälfte des FCR mit Höhen und Tiefen gehörte der 21-Jährige zu den unverzichtbaren Konstanten, der in allen 14 Partien in der Startelf stand.

Fatih Kurt gehört zweifelsohne auch in dieser Kategorie. Der Angreifer des Bezirksligisten Ayyildiz, der von Grün-Weiß Wuppertal zu seinem Ex-Verein zurückgekehrt ist, benötigte überhaupt keine Eingewöhnung und stellte seine Torgefährlichkeit auf Anhieb unter Beweis. Obwohl die Remscheider noch keine Bäume ausgerissen haben und im Tabellenkeller gegen den Abstieg kämpfen, steht Kurt nach 14 Spielen bei 15 Saisontreffern – eine beeindruckende Bilanz.

Als konstante Leistungsträgerin und die erhoffte Verstärkung erwies sich auch Marisa Stöver, die im Sommer zu Frauen-Bezirksligist TG Hilgen zurückgekehrt ist. Die Spielmacherin, die in den Jahren zuvor beim Regionalligisten Vorwärts Spoho in Köln auf hohem Niveau am Ball gewesen war, schlug direkt voll ein. Stöver alleine ist zwar nicht für den Wahnsinnslauf des Spitzenreiters, der alle 17 bisherigen Spiele gewinnen konnte, verantwortlich, hat aber einen enormen Anteil dran.

Die Überraschung

Beim Ligakonkurrenten SV 09/35 Wermelskirchen fällt es beinahe schwer, einzelne Spieler herauszuheben. Denn nahezu alle, fast ausschließlich von unterklassigen Teams getätigten Transfers haben funktioniert, wie starke 25 Punkte und Platz fünf (nur sechs Zähler hinter der Spitze) belegen. Einer hat aber ganz besonders überzeugt: Eray Yigiter. Der 19-Jährige hat vor seinem Wechsel ins Eifgen beim SSV Bergisch Born noch A-Jugend und 1. Mannschaft gespielt. Manch einer äußerte aber Zweifel, ob der Sprung in die Landesliga im ersten kompletten Seniorenjahr nicht ein zu großer wäre. Yigiter gab die Antwort mit sechs Toren und vier Vorlagen – und das in nur elf Partien. Denn drei verpasste er – und das ist so ziemlich der einzige Kritikpunkt – wegen der beim Derbysieg in Remscheid eingehandelten roten Karte.

Die geballte Erfahrung

Der Wechsel glich einem Transferbeben: Als sich Nico, Marin und Luca Postic zusammen mit Sean Soares im Sommer 2022 dazu entschlossen, das Eifgen zu verlassen, sorgte das für Aufsehen. Schließlich war das Quartett extrem eng mit dem SV 09/35 Wermelskirchen verbunden, hatte zu drei Vierteln (mit Ausnahme von Nico Postic) seine gesamte Jugendzeit dort verbracht.

Doch nun suchten die Fußballer eine neue Herausforderung, schlossen sich dem SSV Bergisch Born an und verhalfen diesem zu genau dem Qualitätssprung, den sich die Sportliche Leitung versprochen hatte. Schon in der Vorsaison hatten die Borner auf sich aufmerksam gemacht, einige bemerkenswerte Ergebnisse erzielt und angedeutet, was auch dank der starken Jugendarbeit möglich sein kann. Ein entscheidendes Puzzleteil fehlte aber, wie sich vor allem in den engen Duellen gegen die Top-Teams zeigte: die Erfahrung. Mit den Postics und Soares änderte sich das, weshalb der SSV sich zum ernsthaften Aufstiegskandidaten mauserte.

Die Lebensversicherung

Die Frage, wo der Dabringhauser TV in dieser Winterpause stehen würde, ohne Ahmed Öztürk in der Schlussphase der Vorsaison verpflichtet zu haben, mag sich am Höferhof vermutlich niemand gerne stellen. Der 22-Jährige steht nach 15 Bezirksliga-Begegnungen bei sechs Toren und vier Vorlagen, womit er massiven Anteil an den 14 eingefahrenen Punkten hatte, die für den Tabellen-13. zu Buche stehen. Öztürk, Cousin von Mitspieler Cemal, hat beim DTV voll eingeschlagen und sich eindrucksvoll aus einer Fußballpause, die er über mehrere Jahre eingelegt hatte, zurückgemeldet.

