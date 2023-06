RTV: Zweite legt bald los

Verbandsliga: Ab 13. August geht es für die 2. Mannschaft auf die Matte.

Remscheid. Das RTV-Judoteam setzt in der Bundesliga, Gruppe Nord, gerade ein Ausrufezeichen nach dem anderen und darf sich berechtigte Chancen ausrechnen, das Final Four um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen.

Eine Entscheidung fällt im Herbst – spätestens mit dem Kampf in Witten am 7. Oktober. Bei aller Vorfreude auf packende Kämpfe vergisst man beim RTV aber auch nicht die 2. Mannschaft, die nach zwei Aufstiegen in Folge in der neuen Saison in der Verbandsliga auf die Matte geht.

Der erfahrene Benjamin Klöckner bereitet das Team sehr gewissenhaft auf die bevorstehenden Aufgaben vor. Los geht es am 13. August in eigener Halle gegen den Velberter JC und den Osterather TV. Eine Woche danach wird der RTV II beim TV Brühl gefordert, wo man auf den Gastgeber und den ASC Bonn trifft.

Nicht ganz so weit muss man am 3. September fahren, wenn es zum JC Wuppertal geht, wo man auch noch gegen den TV Holten II ran muss. Das Saisonfinale steigt am 16. September an der Ruhr – dort sind Gastgeber TSV Victoria Mülheim und Post SV Düsseldorf die Gegner.ad