RTV will sich gut verkaufen

Vorbericht auf die Landes- und Bezirksliga.

Der Abstieg aus der Landesliga steht für den Remscheider TV mittlerweile fest. In den restlichen beiden Saisonspielen will sich das Team nun ordentlich verkaufen und achtbar aus der Affäre ziehen.

An diesem Samstag sind die Remscheider bei Fortuna Wuppertal zu Gast, deren Aufstiegsambitionen geplatzt sind. Die Partie beginnt bereits um 15 Uhr, da im Anschluss die Geburtstagsparty für RTV-Spieler Jan Schmitt steigen wird.

In der Bezirksliga empfängt die SG Kolping Remscheid am Samstag (18.30 Uhr, Pestalozzistraße) den PSV Oberhausen III, der in Bestbesetzung zu den Stärksten der Liga gehört. Allerdings helfen immer wieder Spieler in der eigenen Zweiten aus. Wie im Hinspiel. Da siegte die SG, die komplett ist, mit 9:1. pk