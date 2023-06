RTV will gegen den Favoritenschreck punkten

Auch an diesem Samstag will sich das Judoteam des Remscheider TV in der Sporthalle Neuenkamp über einen Sieg freuen.

In der Bundesliga empfängt das Judoteam des Remscheider TV am Samstag Hertha Walheim.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid. Die Gruppe Nord der Judo-Bundesliga scheint in dieser Saison ausgeglichener denn je zu sein. Bis auf den KSC Spremberg, der in zwei Kämpfen zwei Siege landen konnte, haben alle anderen Teams bereits Federn gelassen. So auch das Judoteam des Remscheider TV, das an diesem Samstag um 16 Uhr in der Sporthalle Neuenkamp den TSV Hertha Walheim empfängt.

Nach der knappen 6:8-Niederlage im ersten Heimkampf gegen den Deutschen Vizemeister aus Hamburg und dem überzeugenden 9:5-Sieg in Potsdam wollen die Remscheider nun natürlich den zweiten Erfolg feiern. Dann wären sie weiter im Rennen um einen der ersten beiden Plätze. Dies wäre die Qualifikation für das Final Four um die Deutsche Meisterschaft.

Allerdings wird die Aufgabe gegen die Walheimer, die in der Nähe von Aachen zu Hause sind, kein Spaziergang. Mit ihren bisherigen Auftritten haben sie sich den Ruf eines Favoritenschrecks erkämpft. Sowohl in Hamburg als auch gegen Potsdam gab es ein 7:7-Remis. Nur gegen Witten-Annen (4:10) verloren sie.

Die Remscheider sind also gewarnt und wissen um die Schwierigkeit der Aufgabe. „Walheim ist ein etablierter Bundesligist. Seine Philosophie ist, mit jungen Talenten zum Erfolg zu kommen“, erklärt RTV-Teammanager Michael Roschedor, der ein hochspannendes Duell zweier Tabellennachbarn erwartet. „Jeder, der am Samstag dabei ist, wird großen Sport sehen. Wir wollen uns natürlich unbedingt durchsetzen und in der Tabelle weiter nach oben klettern“, sagt RTV-Trainer Peter Degen.

Entscheidend dürfte schließlich sein, mit welchem Kader beide Teams an die Matten treten. Auch in dieser Saison waren die Spitzenkämpfer erneut immer wieder zeitgleich an anderen Schauplätzen in der ganzen Welt gefordert. Allerdings hatte beispielsweise der Deutsche Meister Alexander Gabler im großen RGA-Interview in der vergangenen Woche angedeutet, dass er zumindest keine anderweitigen Verpflichtungen hätte. Verraten wollen die Remscheider aber nicht, wer dabei ist. „Auch der Gegner informiert sich und liest Zeitung“, erklärt Degen mit einem Augenzwinkern.

Fest steht indes, dass es nach dem Kampf in der Bundesliga in die Sommerpause geht. Ihren nächsten Auftritt haben die Remscheider dann Ende August in Spremberg.

Beim zweiten Heimkampf der Saison 2023 an diesem Samstag gibt es außerdem noch ein kleines Rahmenprogramm. In der Halbzeitpause werden die Turnakrobaten der „Artistic Jumpers“ in der Halle ihr Können zeigen. Die Tageskasse in Neuenkamp öffnet am Samstagnachmittag um 15 Uhr. Die Tickets kosten in dieser Saison einheitlich fünf Euro. Für alle Kinder, die einem Judoverein im Bergischen Land angehören, gibt es zudem ein besonderes Angebot. Sie haben am Samstag freien Eintritt. Voraussetzung ist, dass sie sich bis Freitag (18 Uhr) per E-Mail beim Verein melden: info@rtvjudoteam.de