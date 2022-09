RTV will erste Punkte

Dritter Spieltag, erster Erfolg? Tischtennis-Landesligist Remscheider TV hat sich fest vorgenommen, am Samstag in eigener Halle (Käthe-Kollwitz-Berufskolleg) nicht mit leeren Händen von der Platte zu gehen. Ab 18 Uhr bekommt man es mit dem TTC Hagen und damit einem Gegner zu tun, der schwierig einzuschätzen ist. Bei einem deutlichen Sieg und einer deutlichen Niederlage trat dieser nie in nomineller Bestbesetzung an.