RTV sammelt Medaillen

Über einen Titel und weitere Medaillen konnte sich die Bogenschützen-Abteilung des Remscheider TV bei der Landesmeisterschaft in Mönchengladbach freuen. In der Blankbogen-Masterklasse stand Lutz Murawsky ganz oben auf dem Siegertreppchen. An der Seite von Jürgen Kröll und Bernd Borgmann wurde er mit der Mannschaft Fünfter. Eine weitere Medaille erreichte Kröll in der Disziplin Langbogen. Hier belegte er den zweiten Platz. Über eine Silbermedaille konnte sich auch Lea Fiedler mit dem Blankbogen in der Schülerklasse freuen. Mit Bronze in der Teamwertung Recurve-Masterklasse ging durch Thomas Jahr, Eduard Drobek und Hans Laschefski eine weitere Medaille nach Remscheid. In der Disziplin Recurve der Jugend starteten Antonia Wölfel (5.), Vanessa Bergmann (10.) und Marah Ruhnau (11.). pk