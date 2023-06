RTV-Quintett bei der Nordrhein-Meisterschaft im Einsatz

Bergisches Land. Gleich fünf Nachwuchsjudoka des Remscheider TV gehörten zur Auswahl des Kreises Wuppertal, die am vergangenen Sonntag an der Nordrhein-Mannschaftsmeisterschaft der U13 in Meerbusch teilnahm. Giulia Pagano (-30 kg), Janick Held (-31), Moritz Edelmeier (-43), Maximilian Rülling (-46) und Luc Zarrath (+55) sammelten bei den drei Kämpfen gegen andere Kreise interessante Erfahrungen.