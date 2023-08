RTV, Kolping und TBÖ: Das sind die Ziele für die neue Saison

Bergisches Land. Nach dem Abstieg aus der Landesliga will sich der Remscheider TV in der neu gegründeten Bezirksoberliga etablieren. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich beim Saisonstart an diesem Freitag um 20 Uhr in der Halle des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs, wo die Fünftvertretung von Borussia Düsseldorf zu Gast ist. Problem: Die Landeshauptstädter bieten nominell eine starke Mannschaft auf, allerdings ist nie klar, in welcher Aufstellung genau sie antreten werden. Am Kader des RTV hat sich nichts verändert. Spieler Markus Löbbert sagt: „Wir müssen sehen, dass wir uns schnell in der neuen Liga zurechtfinden.“