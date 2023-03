RTV hat noch Hoffnung

Nach zwei spielfreien Wochenenden ist die Lage für den Remscheider TV in der Landesliga nicht besser geworden.

Im Gegenteil: Nach der jüngsten Niederlagenserie hat die Konkurrenz im Abstiegskampf fleißig gepunktet. Der direkte Klassenerhalt ist fast schon unmöglich, der Relegationsrang aber noch in greifbarer Nähe. Ob es im Heimspiel am Samstag (18 Uhr, Käthe-Kollwitz-Berufskolleg) in der Partie gegen den TTC Wuppertal zu einem Erfolgserlebnis reicht, scheint fraglich. Auch weil beim RTV gegen den Tabellenvierten Jan Schmitt weiter ausfallen wird.

Ein Heimspiel hat auch die SG Kolping Remscheid in der Bezirksliga. Am Samstag (18.30 Uhr, Pestalozzistraße) ist der SSV Preußen Elfringhausen zu Gast. Die SG, die in Bestbesetzung antreten kann, hofft trotz der klaren 3:9-Hinspielniederlage auf ein knappes Ergebnis.

Nach nur zwei Siegen in elf Spielen rangieren die Verbandsligafrauen des TB Groß-Ösinghausen auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch geben die Burscheiderinnen die Hoffnung nicht auf. In der Partie gegen den Vierten TuS Rheinberg am Sonntag (11 Uhr, Weidenweg) rechnen sie sich etwas aus. -pk-