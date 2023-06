RTV fegt die Hertha von der Matte

Der Remscheider Bundesligist landet einen 12:2-Kantersieg gegen Walheim.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid. Bereits zur Pause blickte man in entspannte Gesichter der Aktiven, die untereinander in einem launigen Austausch waren. Dies lag zum einen auch an der tollen Halbzeitshow, die die Turnakrobaten der Artistic Jumpers beim Bundesligakampf zwischen dem Judoteam des Remscheider TV und dem TSV Hertha Walheim boten. In erster Linie lag es aber an der 6:1-Führung zur Pause, die schließlich am Ende in einem 12:2-Kantersieg der Gastgeber in der Sporthalle Neuenkamp mündete.

„Das kann überhaupt nicht mehr schief gehen“, betonte Teammanager Michael Roschedor bereits nach den ersten sieben Kämpfen und sollte damit recht behalten. „Ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl. Aber das war schon richtig klasse heute“, fand Geschäftsführer René Endres, der sich auch darüber freuen konnte, dass der Plan der Remscheider in ihrem zweiten Bundesligajahr aufgeht. Endres: „Jetzt ist auch unsere zweite Reihe bärenstark.“

„Als seine Kräfte nachließen, habe ich zugepackt.“

Wie schon in der Vergangenheit musste der RTV erneut auf Spitzenkämpfer wie Karl-Richard Frey und Andreas Gabler verzichten, die bei großen Turnieren im Ausland im Einsatz sind. Am Samstag sprangen andere in die Bresche, zeigten ihre Klasse und feierten deutliche Siege. Wie Jesper Smink (-100 kg), der seinem Kontrahenten in zwei Kämpfen keine Chance ließ. Oder Igor Mbakom Tchiengang (+100 kg), der sich ebenfalls über zwei Siege freuen konnte. „Mein Gegner war ein echter Koloss. Am Anfang war ich schon ein wenig verunsichert. Aber als seine Kräfte nachließen, habe ich zugepackt“, berichtete das Judo-Schwergewicht.

Einen Erfolg im Doppelpack landete auch Nicolas Kunze (-66 kg). Die weiteren Punkte holten schließlich Jasper Lefevere (-73 kg), Dennis Mauer (-81 kg), Alexander Wieczerzak (-90 kg), Liam Herrmann (-73 kg), Sam van`t Westende (-81 kg) und Daniel Stamm (-90 kg).

Einzig bei Leichtgewicht Christos Pintsis (-60 kg) kam keine rechte Freude auf, da er sich in seinen Kämpfen jeweils zum Auftakt der beiden Halbzeiten geschlagen geben musste. „Aber er hat seine Sache gut gemacht und war nah dran“, war RTV-Trainer Peter Degen hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge und sprach Mbakom Tchiengang ein Sonderlob aus.

+ Die Turnakrobaten der Artistic Jumpers boten am Samstag in Neuenkamp eine spektakuläre Halbzeitshow. © Peter Kuhlendahl

Einig waren sich zudem alle Beteiligten, dass man mit diesem Kantersieg nun prima in die Sommerpause gehen kann und ein echtes Zeichen im Kampf um die Teilnahme am Final Four gesetzt hat. „Die Liga ist eben total ausgeglichen“, sagte Roschedor, der zudem daran erinnerte, dass die Gäste aus der Nähe von Aachen den Topfavoriten Hamburg und Potsdam jeweils ein Remis abgeknöpft hatten.

Für die Remscheider, die sich in der Tabelle auf den zweiten Platz geschoben haben, geht es nun am 26. August beim KSC Spremberg weiter. Dann hofft auch der Wermelskirchener Luke Cabecana, wieder für den RTV kämpfen zu können. „Ich habe mir vor drei Wochen bei einem Turnier in Paris das Innenband und das Kreuzband angerissen“, erklärte Cabecana, der am Samstag sein Team nur vom Mattenrand aus anfeuern konnte.

Verschiebung

Da der Deutsche Meister Andreas Gabler zurzeit bei Wettkämpfen in Usbekistan und Kasachstan ist, kann er nicht am 14. Juni das Stützpunkttraining für den bergischen Judo-Nachwuchs beim RTV leiten. Er wird nun beim ersten Training nach den Sommerferien am 9. August dabei sein.