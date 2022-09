RTV: Alle Neune . . . - Erfolge in Velbert

Diesen Augenblick hat man in der Rollkunstlauf-Abteilung des Remscheider TV herbeigesehnt.

Endlich konnten sich die Sportlerinnen nach langer Coronapause wieder in einem Wettbewerb mit Teams aus Velbert, Neviges, Wuppertal, Wattenscheid und Essen messen. Trainerin Alexandra Zeleny war mit neun Läuferinnen nach Velbert gereist, wo die Veranstaltung stattfand und wo Mia Wenzel in der Anfängerklasse (3d) als Erste aufs Parkett geschickt wurde. Sie durfte sich über einen guten sechsten Platz freuen.

Auch Zoe Hager und Lara Bieganski starteten (in der Klasse der Freiläufer 1) zum ersten Mal in einem Wettbewerb, wurden Fünfte und Sechste. Am besten kamen Lisa-Mihale Fini und Nelli Dubrov in der Freiläuferklasse 2 zurecht. Letztere gewann Bronze, Erstgenannte wurde Fünfte.

Bei den Figurenläufern 1 war die Aufregung groß. Kleinere Unsicherheiten ließen sich während der Kür nicht vermeiden. Fabienne Selbach kam auf Platz sechs, Andrea Joanne Araujo auf Rang acht.

Eine souveräne Leistung zeigte Rebecca Manß bei den Figurenläufern 2. So war die Silbermedaille kein Zufallsprodukt. Eine Medaille gab es auch für Pauline Vogt, die als Einzige in der Kunstläufer-Klasse mitwirkte. Bronze war verdienter Lohn. -ad-