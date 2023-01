RTB mit Angebot für Sportler mit Handicap

Trainerin freut sich auf Anmeldungen.

Der Reinshagener Turnerbund ist für seine große Angebotspalette bekannt. Vom Kinderturnen bis zum Volleyball, von der Selbstverteidigung bis zum Tanzen und noch vieles mehr – Sportinteressierte finden sicher ihr ganz persönliches Betätigungsfeld.

Jetzt kommt ein ganz neues Angebot aus dem Hockeybereich dazu, welches sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit geistigem und auch körperlichem Handicap richtet: Ab sofort bietet der RTB wieder Para- beziehungsweise Special-Hockey an. Ab dem 30. Januar wird montags von 16.30 bis 18 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Siepen (Wolfstr. 13) trainiert.

Ulrike Kirchhoff wird das Angebot als Trainerin begleiten und freut sich über Anmeldungen. Diese gehen zwingend mit Angabe von Namen, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer direkt an sie: u.kirchhoff@rtb-hockey.de. Weitere Infos gibt es im Internet: www.rtb-1910.de. ad