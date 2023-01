RSV überzeugt mit seinem Tempospiel

Auf ihre Zweiter-Meter-Center mussten die Basketballer des Remscheider SV zwar verzichten. Dennoch reichte es in der Landesligapartie gegen die BG Monheim zu einem 64:58-Sieg. Aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit agierte der RSV über Tempo und kam zudem immer wieder über Distanzwürfe zum Erfolg. In einer spannenden Partie fiel die endgültige Entscheidung dann aber erst in den Schlussminuten. Punkte: Schorn (18), Perry (15), Keser (8), Petrasevic (7), Quefalija, Kolasinac (je 5), Varol (4), Bednorz (2).