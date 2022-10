RSV Samo weiß zu überraschen

-ad- Nach einem eher enttäuschenden Spieltag kehrte jetzt weitgehend das Lachen wieder in die Gesichter der Sportkegler des RSV Samo zurück. Was vor allem die 1. Mannschaft betrifft, die in der Rheinlandliga den Tabellenführer mit 2:1 in die Knie zwingen konnte. Das drückte sich in weiteren Zahlen im Spiel gegen die BFG Wesel wie folgt aus: 4951:4779 (45:33). Für den Gastgeber punkteten am Fürberg: Andreas Stern (884), Bernd Würker (847), Kai Girke (836), Manuel Thiesse (817), Guido Hartmann (795) und Andreas Butz (772).