RSV Samo ist Deutscher Meister 2023

So sehen Deutsche Meister aus: Sabine Ziemke, Tanja Bock, Annika Hilkmann, Maike Killadt (hi., v.l.), Bettina Schöpp, Carmen Ziemke und Sarah Ziemke (vo., v.l.) präsentieren stolz ihre Urkunden und Medaillen.

Remscheider Sportkeglerinnen behalten auf der eigenen Bahn die Nerven - und bekommen besondere Gratulationsworte. Thorsten Legat lässt grüßen...

Remscheid. Alles hing an Bettina Schöpp. Sie durfte die Nerven nicht verlieren, musste ihr Spiel sauber durchziehen. Das machte die Sportkeglerin des RSV Samo mit beeindruckender Ruhe. „Hoooolz, Betsy“, brüllten ihre Teamkolleginnen begeistert, wenn sie die Kegel mit nur einem Wurf abräumte.

Das passierte regelmäßig. So brachte Schöpp den Vorsprung, den die anderen zuvor erarbeitet hatten, sicher ins Ziel. Um 18.10 Uhr stand am Samstagnachmittag am Fürberg fest: Samos Frauen haben ihren Titel verteidigt, sind wieder Deutscher Meister. Die Arme wurden bereits hochgerissen, obwohl noch ein paar Kugeln zu spielen waren.

Was für ein Erfolg, was für ein Triumph. „Es ist grandios, wenn man das Spiel nach Hause bringt“, sagte Schöpp glücklich. Ihre Schuhe selbst ausziehen konnte sie danach nicht mehr – die Krämpfe, die sich angesichts der sportlichen Belastung eingestellt hatten, waren zu heftig.

Aber so ein paar Schmerzen nimmt man gerne in Kauf, wenn am Ende der DM-Titel steht. Einer, den sich die Keglerinnen sowas von verdient haben. Namentlich: Annika Hilkmann, Maike Killadt, Carmen Ziemke, Bettina Schöpp, Sarah Ziemke, Tanja Bock und Sabine Ziemke. Und alle aus dem unmittelbaren Umfeld, die dazu beigetragen haben.

Im vergangenen Jahr war die Meisterrunde coronabedingt nicht mehr ausgespielt worden. Damals wurden Medaillen und Urkunden nach der normalen Runde ausgehändigt. Vom Dauerrivalen KF Oberthal hatte man ein „alles Glückssache“ zu hören bekommen. Sich darüber geärgert, gleichzeitig aber auch Kraft und Motivation für die neue Spielzeit daraus geschöpft. Wieder ließ man den sonstigen Abonnements-Meister hinter sich, der diesmal brav und höflich gratulierte.

RSV Samo ist Deutscher Meister: Gratulation vom Leiter der Bundesliga

Was wäre angesichts der gezeigten Leistungen auch die Alternative gewesen? „Es war schon sehr anstrengend“, gab Tanja Bock als eine der Leistungsträgerinnen zu. Eine Eintagsfliege sind die Erfolge des RSV Samo jedenfalls nicht. Der Druck war groß gewesen in der Runde der letzten vier.

In Wuppertal mussten am dritten Spieltag vier Punkte her, daheim schließlich auch. Dem war man gewachsen. Ließ sich nicht auf Psychospielchen ein, bewahrte die Ruhe. „Wir gewinnen und verlieren zusammen“, sagte Sabine Ziemke. Sie ist so etwas wie die Mutter der Kompanie. Die letztere Variante – das Verlieren – stand in dieser Spielzeit so gut wie gar nicht auf dem Portfolio der Samo-Frauen.

So durfte man der Gratulationsrede von Uwe Dreier lauschen. Der Leiter der Bundesliga war extra aus Georgsmarienhütte (Niedersachsen) angereist, um sympathische Worte zu finden. Dass er dabei das „Reeemscheid“ ein wenig länger zog – Thorsten „Kasalla“ Legat ließ grüßen – konnten die Keglerinnen verkraften. Sie kramten schon mal die Getränke hervor, weil eine lange Partynacht folgten sollte.

Statistik

4. Spieltag der Meisterrunde: 1. RSV Samo (5231), 2. KF Oberthal (4986), 3. KSF 62 Wuppertal (4917), 4. KC 87 Wieseck (4377). Für die Remscheiderinnen punkteten: Annika Hilkmann (923), Carmen Ziemke (895), Tanja Bock (891), Sarah Ziemke (859), Maike Killadt (834), Bettina Schöpp (829).