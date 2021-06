Rote Karte trifft den Falschen

HGR holt in der Oberliga wichtige Punkte. TuS verliert in der Verbandsliga das Spiel und Tebbe. HSG ist ohne Chance

Von Andreas Dach und Peter Kuhlendahl

Oberliga: TV Krefeld-Oppum – HG Remscheid 27:29 (14:13).

Er gilt nicht unbedingt als der Mann der entscheidenden Tore. Deshalb dürfte es Lukas Pütz arg gut getan haben, dass ausgerechnet er beim hart erkämpften Sieg mit seinem Wurf von der Rechtsaußenposition wenige Sekunden vor Schluss alles klar machte für die Bergischen. „Und er kann es doch“, sagte Co-Trainer Roland Halfmann strahlend, während der Matchwinner sich auch nach dem Abpfiff in den Dienst der Mannschaft stellte. Er schleppte die Getränkekiste.

In beiden Hälften führte die HGR jeweils mit vier Toren Differenz. Beim ersten Mal büßte sie den 8:4-Vorsprung wieder ein, was Trainer Lukas Steinhoff „so gar nicht schmeckte“. Im hektischen zweiten Part kippte die Begegnung dann nach der 24:20-Führung der Gäste nicht mehr, obwohl es hinten heraus noch einmal eng wurde. „Da haben wir aber in der Abwehr viel besser gestanden“, sagte Steinhoff. „Der Trainer hat in der Halbzeit noch einmal an unsere Laufbereitschaft appelliert“, verdeutlichte Mittelmann Dominik Voß.

Bester Remscheider war am Samstagabend Christopher Seher. Ohne die tollen Reflexe des Schlussmanns hätte man den gleichwertigen Gastgeber nicht vorerst tabellarisch abschütteln können. So sieht es jetzt gut aus. „Nur solche Spannung brauche ich nicht jede Woche“, sagte Linksaußen Philip Baier.

Verbandsliga: TB Wülfrath – TuS Wermelskirchen 32:31 (19:13).

Zur Pause gab niemand in der Halle an der Fliethe noch einen Pfifferling für die bis dahin enttäuschenden Gäste. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie die Arschbacken zusammenkneifen und das Spiel noch gewinnen sollen“, beschrieb Trainer Frank Berblinger seine Halbzeitansprache. Sie hörten zu, holten Tor um Tor auf. Vor allem durch die Serie von Rückkehrer Lukas Tebbe, der den TuS durch vier Tore in Folge von 15:22 auf 19:22 heranbrachte. Dumm nur, dass er kurze Zeit später die rote Karte sah.

„Die konnte man geben“, suchte Berblinger nicht nach Ausreden. „Allerdings hat sie mit Tebbe den Falschen erwischt. Sein Nebenspieler hatte das Foul begangen.“ Glück für Pascal Schusdzarra, den er damit gemeint hatte.

Schon am Freitag um 20.30 Uhr bekommt Wermelskirchen die Gelegenheit zur Wiedergutmachung – in der Schwanen-Halle beim Nachholspiel gegen den HSV Dümpten. Berblinger: „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Sie hat Moral bewiesen und hätte einen Punkt verdient gehabt.“

Verbandsliga: HSG Rade/Herbeck – LTV Wuppertal 28:34 (11:18).

Klar, dass keiner vor der Partie gegen den Primus vom Tabellenletzten erwartet hatte, endlich den Bock umzustoßen. Doch über weite Strecken zeigten die Bergstädter erneut, dass sie durchaus die Klasse haben, den Abstieg noch zu vermeiden. „Aber dazu müssen endlich Siege her“, betonte HSG-Trainer Markus Eigenbrod mal wieder fast schon gebetsmühlenartig.

Zumindest gewannen die Rader Halbzeit zwei. „Mit halbem Arsch geht es nun mal nicht“, erklärte LTV-Coach Jens Buss verärgert. Daran alleine lag es aber nicht. Die HSG steckte zu keinem Zeitpunkt auf, rückte dem Favoriten aber nicht näher auf die Pelle.

Ein Sonderlob des HSG-Coachs bekam Tobias Bonekämper: „Das war stark.“ Der A-Jugendliche kam für Neuzugang Danyon Jähnichen in die Partie. „Meine Spielberechtigung ist endlich da“, berichtete der frühere Remscheider, der im Angriff überzeugte. Aber dann bekam er einen Schlag auf die Nase. Blut floß, Jähnichen musste mit Kreislaufproblemen auf die Bank.

Entscheidend war die Phase zwischen der 16. und 30. Minute. Da setzte sich der LTV vom 8:7-Zwischenstand ab. Auch, weil die Rader minutenlang in doppelter Unterzahl agierten. Kritik am Unparteiischen, der die Partie alleine pfiff, da das angesetzte Gespann nicht erschien, blieb allerdings aus.