Rot-Weiß holt Derbysieg

Mit einem Sieg und einer Niederlage haben sich die Tennis-Herren von Rot-Weiß Remscheid aus der Hallensaison in der Niederrheinliga verabschiedet. Die Herren 60 bezwangen im Derby Grün-Weiß Lennep mit 4:2. „Es war ein guter Ausklang“, berichtete Rot-Weiß-Spieler und -Sprecher Michael Rohwer, der ein Einzel gewann. Außerdem punkteten Frank Piesker und Wolfgang Freres sowie das Doppel Piesker/Freres. Rainer Feller siegte im Einzel und an der Seite von Ralf Wentland im Doppel für die Lenneper. Derweil täuschte die 1:6-Niederlage der Herren 65 gegen den TC Raffelberg über den Spielverlauf hinweg. Der einzige Punkt ging kampflos an Rot-Weiß, da die Doppel nicht gespielt wurden. pk