Roschedor und Moosburger sind Stadtmeister

Remscheid. Die Einzel-Stadtmeisterschaften im Bowling standen in Remscheid einmal mehr für starke Leistungen. Eröffnet wurde der Finaltag im BowlInn durch die Spiele der Senioren. Frank Böhm war der verdiente Sieger. Auf den weiteren Plätzen folgten Jürgen Drees, Martin Spandel und Dirk Stein. Bei den Frauen war von Beginn an klar, dass der Kampf um den Titel in diesem Jahr nur über Ina Moosburger gehen würde. Nachdem sie bereits den Vorlauf dominiert hatte, ließ sie eine souveräne Vorstellung im Finale folgen. Gegen Petra Misch gelang ein 2:0-Sieg. Dritte wurde Katha Schleger, Vierte Jenni Präckel.