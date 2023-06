Pauline Vogt gewinnt die Silbermedaille

Remscheid./Duisburg. An der NRW-Landeskürmeisterschaft im Rollkunstlauf, die vor wenigen Tagen in Duisburg stattfand, hat auch ein Duo des Remscheider TV teilgenommen. Dabei konnte sich Pauline Vogt (l.) am Ende in der Damen-Klasse über die Silbermedaille freuen. Rebecca Manß, die als Erste starten musste und entsprechend nervös war, belegte den achten Platz. -pk-