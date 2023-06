Jaaa: Die Zukunft darf gerne beginnen

U13 und U17 der IGR Remscheid feiern die umjubelte Deutsche Meisterschaft.

Von Andreas Dach

Remscheid. Es sind Signale für die Zukunft. Für das, was einmal kommen kann und in bestem Falle auch wird. Die IGR Remscheid hat jedenfalls gerade im Jugendbereich drei fette Ausrufezeichen gesetzt. Zunächst war da der Gewinn der Deutschen Meisterschaft bei der U11 am vorletzten Wochenende, jetzt haben am Sonntag die U13 und die U17 nachgelegt, indem sie ebenfalls den Titel auf höchster rollsportlicher Ebene gewonnen haben.

Was Balsam für die Seelen der Verantwortlichen gewesen sein muss. Zwar haben die Frauen der IGR vor einigen Wochen nach dem Supercup auch die DM gewonnen, wurden zurecht gefeiert. Aber bei den Männern deutet sich nach einem erheblichen personellen Aderlass eine längere Durststrecke an. „Einige Jahre wird sie sicher andauern“, glaubt der Vorsitzende Georg Feldhoff.

Dass der Nachwuchs mit großartigen Leistungen aufgewartet hat, ist ein Versprechen für die Zukunft und wird dazu beitragen, in der zu erwartenden sportlichen Dürrephase der kommenden Jahre immer mal wieder ein paar erfrischende Wasserstellen zu finden.

+ Fünf Spiele, fünf Siege: Die U13 der IGR war bei den Titelkämpfen um die DM in Walsum nicht zu stoppen. © Georg Feldhoff

Die U13 war in Walsum als einer der Mitfavoriten in die Endrunde gegangen und hatte den Erwartungen in jeglicher Hinsicht genügt. Fünf Siege in fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Los ging es schon in der Vorrunde mit dem 9:3 gegen den TuS Düsseldorf-Nord, dem 6:1 gegen den Gastgeber und dem 4:2 gegen den RSC Gera. Im Halbfinale folgte ein 4:3 gegen den RSC Cronenberg, ehe im Endspiel erneut die RESG Walsum der Gegner war. Diesmal hieß es aus Sicht der IGR sogar 6:0. Am Erfolg der von Saphira Giersch und Lea Steinmetz trainierten Mannschaft beteiligt waren: Christian Ploch, Lenja Haumann, Mats Reisinger, Jadon Winkler, Carl Heiermann, Tim Hussing, Emil Decius, Noah Wienberg, Max Hager, Ben Hager, Tim Schimmelpfennig. Als Betreuer fungierten: Christina Ploch, Bianca Winkler und Malte Hager.

Bestenfalls Außenseiterchancen waren der U17 der IGR zugesprochen worden, die in der Saison immer wieder mit Ausfällen und Verletzungen zu tun gehabt hatte. Doch sie entpuppte sich in der Endrunde in Wuppertal als zäh. Als versehen mit einem unbändigen Willen. Mit einem Sieg gegen den RSC Chemnitz (8:1) und einer 0:2-Niederlage gegen den RSC Cronenberg hatte sich das Team von Trainer Thomas Beck und Co-Trainer Oliver Gabriel – Betreuer waren Marius Halek und Heike Thomas – für das Halbfinale qualifiziert. Der TuS Düsseldorf-Nord stellte sich beim 6:1 nicht als Stolperstein dar.

Das Finale gegen den favorisierten Gastgeber wurde dann zu einer denkwürdigen Partie. Nach einer 4:0-Führung ließen die Kräfte bei der IGR immer mehr nach. Cronenberg kam auf 3:4 ran und brachte knapp eine Minute vor Schluss einen fünften Feldspieler (für die Torhüterin). Als Arne Beck in eine Abgabe sprintete und die Kugel ins leere Tor bugsierte, war der blau-weiße Jubel grenzenlos. Ein Sonderlob gab es für Torhüter Paul Durben, der eine herausragende Leistung gezeigt hatte. Bemerkenswert: Familie Durben wohnt in Hamm. Die Eltern bringen ihren Sohn regelmäßig zu den Trainingseinheiten und zu den Spielen nach Hackenberg. Es spielten: Paul Durben, Leon Gabriel, Silas Raab, Joel Halek, Arne Beck, Tom Pillenkamp, Justin Winkler, Lena Weigert, Greta Heiermann, Anna Bai und Clemens Meier.

Blick voraus

Der Nachwuchs der IGR Remscheid hat im Kampf um begehrte DM-Titel noch zwei weitere heiße Eisen im Feuer. An diesem Wochenende stehen die Endrunden in Gera (U15) und in Iserlohn (U20) an.