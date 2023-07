Rollhockey: Strieder trifft viermal

Remscheid. Die deutsche Rollhockey-Nationalmannschaft hat die Europameisterschaft in Spanien mit dem enttäuschenden sechsten Platz beendet. Dabei präsentierte sie sich von den Leistungen her einigermaßen wechselhaft. So gab es zum Beispiel in der Vorrunde gegen Andorra eine 2:6-Niederlage, bei einem späteren Wiedersehen im Turnierverlauf dann einen 2:0-Sieg.