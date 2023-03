IGR-Nachwuchs im Einsatz

In drei verschiedenen Altersklasse waren die Nachwuchsteams der IGR Remscheid in den Spielen zur NRW-Meisterschaft im Einsatz. Die U17 richtete in der Sporthalle Hackenberg einen Heimspieltag aus. Dort bezwang sie den TuS Düsseldorf-Nord mit 6:0. Gegen die 2. Mannschaft des RSC Cronenberg gab es dann eine 4:5-Niederlage. Nach einem 0:4-Rückstand kam die Aufholjagd zu spät.