Rollhockey: IGR-Nachwuchs bei der EM

Europameisterschaft im italienischen Correggio.

Remscheid/Correggio. Drei Nachwuchsakteure der IGR Remscheid sind in dieser Woche bei der jeweiligen Europameisterschaft der männlichen und weiblichen U17 im italienischen Correggio im Einsatz: Joel Halek, Arne Beck und Lena Weigert.

Die Jungs treffen an diesem Montag (12 Uhr) auf Andorra, am Dienstag (12 Uhr) auf England und am Mittwoch (10 Uhr) auf die Schweiz. Vom 31. August bis zum 2. September finden dann die Platzierungsspiele statt.

Der weibliche Nachwuchs misst sich am Montag (19.30 Uhr) mit Italien, am Dienstag (15 Uhr) mit England, am Mittwoch (15 Uhr) mit Frankreich und am Donnerstag (19 Uhr) mit Portugal. Am Freitag ist dann spielfrei. Die Partien um die jeweiligen Platzierungen stehen schließlich am kommenden Samstag auf dem Programm. pk