IGR II landet ersten Sieg

Nach einem Remis und einer Niederlage hat die IGR Remscheid II in der Regionalliga den ersten Sieg gelandet. Gegen Ex-Bundesligist ERG Iserlohn, der einen Neuanfang startet, siegte sie in eigener Halle mit 8:6 (3:4). In einem spannenden Spiel trafen Eric Krämer (3), Paul Ronge (2), Lennard Peters, Leonard Schmidt und Joel Halek für das Team von Coach Jochen Thomas.