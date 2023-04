IGR-Frauen siegen mit 1:0

Durch den Sieg stehen die Rollhockeyspielerinnen mit einem Bein in den Finals.

Der erste Schritt ist gemacht: Die Frauen der IGR Remscheid stehen mit einem Bein in den Finals um die Deutsche Rollhockey-Meisterschaft. Nach dem 1:0 (0:0)-Sieg beim TuS Düsseldorf-Nord atmete Trainer Thomas Beck tief durch, ehe er sagte: „Es war erneut eine enge Kiste. Jetzt hoffen wir, dass wir das Rückspiel in eigener Halle entspannter über die Bühne bekommen.“

Am kommenden Samstag wird die IGR um 16 Uhr in Hackenberg wieder eine Willensleistung brauchen, um als Sieger vom Feld zu gehen. Dann ist der Boden aber auch nicht so rutschig wie in der Landeshauptstadt. Beck: „Darüber haben wir uns gewundert.“ Es war ein Spiel zweier ähnlich starker Teams. Geführt mit viel Leidenschaft und der Ambition, in der Serie in Führung zu gehen. Dazu trug unter anderem der Treffer von Lea Steinmetz nach 30 Minuten bei. Wie auch eine bärenstarke Torhüterin Annabell Pillenkamp, die ein sicherer Rückhalt war. Zum Beispiel bei einem Direkten. Vor der Partie war Saphira Giersch als Torschützenkönigin der regulären Saison ausgezeichnet worden. Thomas Ullrich als Vorsitzender der Sportkommission überreichte ihr die Kanone.