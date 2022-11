IGR-Frauen siegen gegen TuS Düsseldorf-Nord

Stress- und Charaktertest bestanden! So einfach lässt sich der 5:3 (4:2)-Erfolg der Rollhockey-Frauen der IGR Remscheid in der Bundesliga gegen den TuS Düsseldorf-Nord zusammenfassen. Was auf den ersten Blick schmucklos daherzukommen scheint, war in Wirklichkeit „der wichtigste Sieg in der bisherigen Saison“. So formulierte es Trainer Thomas Beck.