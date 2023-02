IGR-Frauen ohne Chance gegen RSC Cronenberg

-pk- In drei Wochen stehen sich die bergischen Rivalen in zwei Finalspielen um den nationalen Pokal gegenüber. Nach dem Derby in der Bundesliga zwischen der IGR Remscheid und dem RSC Cronenberg in der Sporthalle Hackenberg am frühen Samstagabend kann es nur einen Favoriten geben: Die Wuppertalerinnen, die sich am Ende klar und auch in dieser Höhe verdient mit 7:1 (4:0) durchsetzten.