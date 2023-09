Rollhockey: EM mit IGR-Großaufgebot

Altdorf/Remscheid. Mit einem Großaufgebot ist die IGR Remscheid ab kommenden Montag bei der U19-Europameisterschaft in Altdorf in der Zentralschweiz vertreten. Im Kader des Remscheider Nationaltrainers Markus Feldhoff stehen die IGR-Spieler Aaron Drossel, Leonard Schmidt, Joel Halek, Henry Kulmer, Paul Durben und Yannik Hinz. Auf das Team warten in den Gruppenspielen schwierige Aufgaben. Es geht gegen Frankreich (Montag), Italien (Dienstag) und Spanien (Mittwoch). pk