Die IGR-Jugend feiert den vierten DM-Titel

Nach der U11, der U13 und der U17 hat sich nun auch die U20 den Titel des Deutschen Meisters gesichert.

Remscheid. Und schon wieder Deutscher Meister, IGR Remscheid. Man könnte sich glatt daran gewöhnen, im Nachwuchsbereich Siege in Serie zu feiern. Nach der U11, der U13 und der U17 hat sich nun auch die U20 den Titel des Deutschen Meisters gesichert. Ein Wahnsinnssommer für die IGR, die diesmal bei der Endrunde in Iserlohn das Maß aller Dinge war.

Schon in der Vorrunde ließ das Team von Jochen Thomas nichts anbrennen, gewann gegen den RSC Chemnitz mit 10:0 und gegen den Gastgeber mit 3:1. Spannend wurde es im Halbfinale, als man sich gegen den RSC Cronenberg mit 4:2 nach Penaltyschießen durchsetzte. Im Endspiel traf man erneut auf Iserlohn, siegte mit 6:2. Für die IGR spielten: Paul Durben, Silas Raab, Leon Gabriel, Joel Halek, Arne Beck, Lennard Peters, Tom Pillenkamp, Simon Raab, Leonard Schmidt und Henry Kulmer.

Hingegen war die U15 der Remscheider bei der Endrunde in Gera chancenlos. Alle drei Spiele (gegen Cronenberg, Düsseldorf, Gera) wurden zum Teil deutlich verloren. Jadon Winkler war erfolgreichster Torschütze.

Im Kampf um die NRW-Meisterschaft gab es für die U9 der IGR in Wuppertal ein Erfolgserlebnis, als die Blue Panthers mit 6:3 gegen den RHC Recklinghausen gewannen. Da ließ sich eine klare Niederlage gegen Herringen leichter verkraften.

Die Jugendsaison ist beendet. Bei den Erwachsenen steht am Sonntag noch das Final Four der IGR II in der Regionalliga in Iserlohn an. ad