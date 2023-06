Röntgenlüöper machen ein tolles Angebot

Laufveranstaltung am Bodensee

Remscheid. Die jährliche Vereinsfahrt gehört zu den Höhepunkten im Programm der Röntgenlüöper. Diesmal geht es zum 3-Länder-Marathon an den Bodensee. Noch sind wenige Plätze (auch für Nicht-Mitglieder) frei.

Start der Reise ist am Freitag, 6. Oktober, um 8 Uhr am H20 in Lennep. Von dort geht es im Reisebus ins Hotel Messmer nach Bregenz. Der Preis von 395 Euro pro Person beinhaltet Hin- und Rückfahrt, drei Übernachtungen mit Frühstück im Komfort-Doppelzimmer, ein Abendessen und eine Stadtführung.

Ist der Samstag mit Ausnahme der Stadtführung für jeden „frei“, so steht der Sonntag im Zeichen des Sports. Wer am Marathon teilnimmt, durchläuft alle drei Anrainerstaaten (Deutschland, Österreich, Schweiz). Es werden aber auch ein Halbmarathon, ein Viertelmarathon und eine Walkingstrecke angeboten. Morgens geht es zunächst von Bregenz aus mit der Fähre nach Lindau zum Start, der für alle Teilnehmer auf der Lindauer Insel beginnt. Vom Ziel sind es nur wenige Schritte zurück ins Hotel, wo ein gemeinsames Abendbüfett gebucht ist. Die Anmeldung zur gewünschten Laufveranstaltung muss jeder selbst vornehmen.

Rückfragen und Anmeldung sind per E-Mail möglich: dr.jensbruecher@web.de. ad