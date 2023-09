Röntgenlauf: Rund 1000 Voranmeldungen liegen vor

Analyse: In zwei Monaten findet der 21. Röntgenlauf statt – Das sollte man jetzt schon mal wissen.

Remscheid. Nur noch knapp acht Wochen bis zum Röntgenlauf. Am Sonntag, 29. Oktober, kommt es zur 21. Auflage. Wir fassen zusammen, was man zum jetzigen Zeitpunkt schon mal wissen sollte.

Wer sich zu dieser beliebten Veranstaltung anmeldet, erhält automatisch eins der begehrten Röntgenlauf-T-Shirts. Zuletzt galt das zumindest noch für den Ultralauf. Und nun?

+ Antje Jonas zeigt das neue Funktions-Shirt. © Wolfgang Görtz

Der Erhalt der feinen Stöffchen ist nicht mehr obligatorisch. Wer unbedingt eins dieser attraktiven Funktionsshirts-Shirts mit nach Hause nehmen möchte, kann es bei der Röntgenlauf-Messe, die samstags und sonntags in der Sporthalle Hackenberg stattfindet, erwerben. Kostenpunkt: 15 Euro. Weit über 1000 Stück stehen zur Verfügung – in den Größen S bis XXL. Es sollte also funktionieren.

Die Halbmarathon-Staffeln fallen weg. Dafür setzt man ab sofort auf eine Teamwertung. Was verbirgt sich dahinter?

Die Zeiten von vier Aktiven werden addiert. So entsteht auch weiterhin ein Gruppengefühl. Man muss sich unter einem festen Teamnamen anmelden. Dabei gibt es drei Kategorien: Männer, Frauen, gemischte Teams. Letzteren müssen mindestens zwei Frauen angehören. Selbstverständlich taucht jeder auch in der Einzelwertung auf. Dazu gibt es auch eine Firmen- und eine Schulwertung bei den Viererteams.

Die über Jahre bewährte Zeitmessung per Championship ist abgeschafft worden. Warum? Und wie werden alternativ die Zeiten ermittelt?

Zunächst einmal: Als verlässlicher Partner fungiert wie schon in den vergangenen Jahren die Firma Frielingsdorf Datenservice. Da ist in all der Zeit ein vertrauensvolles Verhältnis erstanden. Die Zeitmessung funktioniert nun über die Startnummern. Sie ist darin integriert. Vorteil: Der Aufwand wird deutlich geringer. Rückgabe, Annahme, Pfand – damit hat man nichts mehr zu tun. So spart man auch Manpower. In Zeiten, in welchen Ehrenamtler immer schwieriger zu bekommen sind, ist das verständlicherweise ein nicht zu unterschätzender Faktor für den Veranstalter.

Wie sieht es diesbezüglich mit den Sponsoren aus?

Man ist seitens des Veranstalters happy, unverändert viele verlässliche Unterstützer an seiner Seite zu wissen. Man denke an die Volksbank im Bergischen Land, die als Hauptsponsor fungiert, ans Sana-Klinikum Remscheid, an die EWR. Das sind Trümpfe, auf die man bauen kann. Selbstverständlich sind damit längst nicht alle erwähnt, die regelmäßig helfen. Exemplarisch seien auch solche genannt, die speziell als Sponsoren für die einzelnen Läufe fungieren. Tiberius Jeck (Deutsche Vermögensberatung) steht weiterhin für den Halbmarathon, Dennis Böttcher (Fachpraxis für Kieferorthopädie) steuert eine wichtige Summe für den Marathon und den Fünf-Kilometer-Lauf bei, der Ultra wird unverändert vom Orthopädieservice Schein übernommen, und die 10 Kilometer übernimmt der Remscheider Sportmediziner Christoph Hillebrand (Parkstraße).

Ohne die Vereine geht ebenfalls nichts.

Das weiß man beim ausrichtenden Röntgensportclub und pflegt das gute Miteinander. Der RSV, der RTV, der LTV - allesamt Clubs der ersten Stunde. Auch sie sollen hier beispielhaft genannt sein. Stellvertretend für alle, die in unterschiedlichen Bereichen (Verpflegungsstände, Streckenposten etc.) mit anpacken. Dazu gehören auch die Adler-Radler, die auf den Strecken als Begleiter Sicherheit vermitteln.

Bei den Vorbereitungen auf den Röntgenlauf sind viele Fäden in der Vergangenheit immer bei Katharina Tomaszek zusammengelaufen. Gibt es eigentlich eine Nachfolgerin für die gute Seele, die sich in den Röntgenlauf-Ruhestand begeben hat?

Ja. Sie heißt Antje Jonas und gehört dem Team des Sportamts an. Sie hat sich in den vergangenen Wochen gut eingearbeitet und weiß, dass sie sich bei Fragen jederzeit an Katharina Tomaszek wenden kann, die ihre Bereitschaft erklärt hat, beratend zur Verfügung zu stehen.

Wie viele Anmeldungen liegen bislang für die Läufe vor?

Vor einer Woche waren es 962. Man kratzte also an der 1000er-Marke. Diese dürfte mittlerweile wohl knapp überschritten sein.

