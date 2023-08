Rocky-Turnier pausiert

Remscheid. Die Wetterprognosen verheißen für das Wochenende nichts Gutes. Grund genug für die Betriebssport-Fußballer der SG Kickers 85, das Rocky-Hermanns-Gedächtnisturnier vorzeitig abzusagen. Die beliebte Veranstaltung, die Jahr für Jahr in Erinnerung an den viel zu früh gestorbenen langjährigen Betreuer Rocky Hermanns ausgetragen wird, hätte an diesem Samstag auf dem Jahnplatz stattfinden sollen. Der Club begründet die Absage: „Die Anlage mit ihren Bäumen und wenigen Unterstellplätzen würde einen sicheren Ablauf nicht zulassen.“ Nun wird der letzte Samstag der Sommerferien für 2024 geblockt. ad