Richtig feiern kann man natürlich auch spontan

Die 2. Mannschaft des ATV Hückeswagen ist in die Bezirksliga aufgestiegen.

Von Peter Kuhlendahl

In den letzten Jahren war bei den Senioren-Handballern des ATV Hückeswagen Stillstand beziehungsweise Rückschritt angesagt. In der fast abgelaufenen Saison konnten in der Schlossstadt aber gleich zwei Teams in ihren Klassen den Aufstieg feiern. Die 2. Mannschaft hat den Sprung von der Kreisliga in die Bezirksliga geschafft. Dorthin nachgerückt ist nun die Drittvertretung aus der Kreisklasse.

„Wir hatten uns zum Saisonstart im Herbst vorgenommen, dass wir oben mitspielen wollen“, berichtet Sören Mebus, der mit 38 Jahren älteste Spieler im Kader. Der frühere Verbandsligaspieler der HSG Radevormwald/Herbeck hatte nach einer sechsjährigen Pause aus privaten und beruflichen Gründen wieder Spaß am Handball gefunden. „Und dass man als Ex-Rader in Hückeswagen spielt, ist ja mittlerweile auch kein Problem mehr“, erklärt er mit einem Augenzwinkern.

Ansonsten besteht der Kader aus vielen jungen Spielern, die sich unter dem Trainergespann Kai Priedigkeit und David Jäschke prima entwickelt haben. Dass aber aus dem „oben mitspielen“ schließlich auch ein Aufstieg wurde, konnte man natürlich nicht planen, nahm man aber gerne mit.

Die vorzeitige Entscheidung ist bereits am 22. April gefallen. An diesem Samstag setzten sich am frühen Abend die Hückeswagener mit 27:20 gegen die 3. Mannschaft des HSV Solingen-Gräfrath durch, eine Stunde später patzte dann der direkte Konkurrent Wald-Merscheider TV II bei der Viertvertretung der Gräfrather. Als diese Nachricht schließlich in der Schlossstadt ankam, gab es eine spontane Aufstiegsfeier.

Wenn es im Spätsommer dann in der Bezirksliga losgeht, gibt es für alle Beteiligten nur ein Ziel: „Wir wollen schnell den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen und in der Liga eine gute Rolle spielen“, erklärt Sören Mebus, der wie die meisten Akteure auch weiter dabei ist. Einen Abgang gibt es bei den Hückeswagenern bisher: Oliver Botsch wechselt zum WTV, da er auch nach Wermelskirchen zieht. Außerdem könnte auch der eine oder andere junge Spieler durchaus ein Thema für die eigene Landesliga-Mannschaft in der neuen Saison werden.

Am Erfolg des ATV II beteiligt waren Kevin Heinrich, Matthias Mandock, Lukas Kötter, Sören Mebus, Lukas Kunz, Jonas Faßbender, Robin Kuck, Maxim Bergen, Tim Botsch, Max Scheider, Arne Hoehfeld, Michael Kux, Yannick Becher, Matthias Wilhelmy, Alexander Schmitz, Pascal Tholl, Kai Priedigkeit, Oliver Botsch, Marco Moritz, Karl Gembler, Fabian Henche, David Jäschke, Jan-Niklas Köhler und Enrico Lauria.