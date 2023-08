Einwurf: Danke fürs Mitmachen

RGA-Sportchef Andreas Dach zu vielen Einsendungen von den Mannschaftstouren - und wann die flüssige Belohnung vergeben wird.

Remscheid. Es ist an der Zeit, Danke zu sagen. Danke zu sagen für Eure Kreativität, für Euren Ideenreichtum, für Eure Einsendungen. Wir hatten dazu aufgerufen, Fotos von Euren Mannschaftstouren zu schicken.

Je bunter und je schriller, desto besser. Völlig egal, ob sie Euch am Saisonende an die Mosel, nach Mallorca, nach Willingen, zu einer Städtetour oder sonst wohin geführt haben. Wir wollten die Fröhlichkeit in Euren Augen sehen, die Vielfalt Eurer Outfits.

Und so ist eine Unmenge an Teamfotos bei uns eingegangen. Per Mail, über Facebook oder per Instagram. Fast ist es für uns in der RGA-Sportredaktion so gewesen, als wären wir bei den Fahrten dabei gewesen. Oder zumindest haben wir uns das in einzelnen Fällen echt gewünscht.

Klar ist: Wir werden die drei Teams, die uns mit ihren Bildern am meisten imponiert haben, belohnen. Aber erst im Mai nächsten Jahres – quasi als Aufruf zur nächsten Foto-Aktion, die dann wieder ansteht. Wer mit Flüssigem aus dem Hause Veltins belohnt wird – das erfahrt ihr erst dann.