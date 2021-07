SGH rettet noch Punkt in der Wasserschlacht

TS Struck II kommt in der Kreisliga A beim BV Burscheid ganz böse unter die Räder. Kurioser Spielverlauf beim FC Remscheid II.

Von Peter Brinkmann, Andreas Dach und Fabian Herzog

SG Hackenberg – Hastener TV 1:1 (0:0). Ein von Markus Jatzek verwandelter Foulelfmeter rettete der SGH in der 80. Minute noch einen Punkt. „Wir haben danach noch auf Sieg gespielt“, schilderte Co-Trainer Torsten Döge die letzten Minuten. „Aber es hat nicht mehr gereicht.“ Letztlich ging das Remis auf schwer zu bespielendem Boden in Ordnung. „Wir haben das Beste aus den Platzverhältnissen gemacht“, sagte Hastens Trainer Eusebio Gracia, der sich nach dem kommenden Sonntag vorerst aus dem Fußballgeschäft zurückzieht. „Teilweise haben wir in den Pfützen gebadet.“ Gian Luca Santos Latina hatte den HTV nach 51 Minuten in Führung gebracht.

BV Burscheid – TS Struck II 14:5 (3:3). Was für ein Spiel auf dem Griesberg, wo ersatzgeschwächte Gäste durch Pio Apicella (5.) in Führung gingen und bis zur Pause durch Fatih Türker (35., Foulelfmeter) und Berat Sakiri (45.) zweimal ausgeglichen. „Das frustriert mich, wie wir die Tore aus dem Nichts kassieren“, sagte BVB-Trainer Yakup Karakus, der in der Pause „ein bisschen laut“ wurde. Nach der Pause zündete seine Mannschaft dann ein Feuerwerk – auch für den privat verhinderten Aydin Türksoy. Neben dem siebenfachen Torschützen Serkan Özkan (30., Handelfmeter/32./40./57./63./75./90.) waren Basti Kratz (70./77./81.), Max Kratz (46./65.), Dogukan Ulgar (55.) und Boubacar Balde (68.) erfolgreich. Weitere Tore der Strucker, die ab der 70 Minute wegen einer Verletzung nur noch zu zehnt spielten: Aydin Coskun (68.) und Mohamed Camara (90.).

SC Heide – BV 10 Remscheid 4:1 (2:0). Die Tore von Christian Konsen (14./53.), Vsevolod Küppers (34.) und Philipp Thies (86., Foulelfmeter) sorgten für große Freude bei Heides Trainer Normen Kirschsieper: „Ich bin stolz auf meine Jungs. Wir haben als Aufsteiger bisher eine super Runde gespielt und können uns schon auf Weihnachten freuen.“ Dennis Hiltmann (59.) erzielte den Ehrentreffer für den BV 10.

TG Hilgen – Dabringhauser TV II 2:1 (1:0). Der Anschlusstreffer für die Gäste durch Lars Nitschke kam zu spät (89.). Dennoch lobte DTV-II-Coach Christian Weber, dass Akteure aus der 3. und 4. Mannschaft ausgeholfen haben: „Wir hätten die Partie vielleicht noch drehen können, hatten aber beim 0:1-Rückstand Pech bei zwei Lattentreffern.“ Hilgens Trainer Hajrush Islami ermahnte seine Spieler: „Auch wenn uns zu Unrecht drei Tore aberkannt worden sind, muss man die Ruhe bewahren. Am Ende sind wir froh über die drei Punkte.“ Zum Matchwinner für die TGH avancierte Doppeltorschütze Besart Maliqi (22./82.).

SC Ayyildiz II – TS Struck 1:4 (1:2). Erst in der Schlussphase machten die Strucker den Deckel drauf, als Maxi Spataro (84.) und Miguel Lopez Torres (88.) trafen. Damit war der Widerstand des Gastgebers gebrochen, der nach dem 0:2-Rückstand, herausgeschossen von Pasquale Miralto (27.) und Kevin de Oliveira (32.), noch einmal herangekommen war. Strucks Torhüter Yannick Eckert war ein Eigentor unterlaufen (38.). Ayyildiz-Spielertrainer Vasfi Ince ärgerte sich: „Mir ist der Fehler vor dem 1:3 passiert.“ Angesichts der Personalnot musste er auf Fazli Kursuncu, Co-Trainer der Ersten, zurückgreifen.

FC Remscheid II – 1. Spvg. Remscheid 4:7 (4:2). Dieses Ergebnis gleicht einem Paukenschlag, denn die Hausherren führten zur Pause noch mit 4:2. Doch die Treffer von Justin Buscemi (5./18./24.) und Drilon Useini (6.) reichten dem FCR II nicht mal zu einem Punkt. Trainer Burhan Beqiri rang anschließend nach Worten: „Unfassbar! Ich weiß nicht, was dann passiert ist.“ Für die Honsberger trafen Muhammed Sen (7.), Felice-Joel Stabile (8./90.), Barry Nansary (49./54./81.) und Gökhan Keserci (50.). Laut Trainer Ayhan Aldemir, dessen Sohn Fatih Mertcan im Tor auch noch einen Foulelfmeter entschärfte, geht es nun richtig los: „In der Rückrunde kann man von uns noch einiges erwarten.“

TG Hilgen II – SSV Bergisch Born II 1:2 (0:0). Ein Doppelschlag nach einer Stunde brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Erst traf Alessandro Tundo (60.), dann Jonathan Schlockermann (62.). Robin Eisenkopf (80.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für die Hilgener, die sich nie aufgaben. „Kämpferisch haben wir gut gegengehalten“, fand Trainer Sebastian Dahlmann, der angesichts der dünnen Personaldecke für wenige Minuten selbst zum Einsatz kam. „Comeback mit 45“, sagte er lachend. Auf der anderen Seite fand Borns Coach Patrick Grün den Sieg „verdient“. Er sagte aber auch: „Hilgen hat sich gut gewehrt. Das war ekelig zu spielen.“

KREISLIGA B

13. SPIELTAG Die Partie zwischen dem BV Burscheid II und der 1. Spvg. Remscheid II wurde bereits nach 23 Minuten abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 4:0 für den Gastgeber. Hintergrund: Die Begegnung war erst mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen worden, weil die Gäste keine Mannschaft zusammen bekommen hatten. Als sie dann schließlich zu siebt waren, konnte die Partie beginnen. 23 Minuten später – nach einer Verletzung bei der 1. Spielvereinigung II – beendeten die Remscheider die Begegnung vorzeitig. Die Situation an der Spitze bleibt unverändert: Der SC 08 Rade II und Türkiyemspor gewannen ihre Spiele.