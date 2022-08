Rennichs erster Touchdown

Beim Spiel konnte der Publikumsliebling endlich Punkte erzielen.

In seiner ersten Saison in der ELF (European League of Football) begeistert Daniel Rennich die Fans von Düsseldorf Rhein Fire mit seinen unnachahmlichen Läufen und hat schon Kultstatus erreicht. So gehören T-Shirts mit dem Aufdruck „Wenn wir nicht passen, dann Renn-ich“ längst zu den Merchandiseartikeln des Vereins. Auf eins musste der Solinger Runningback, der lange Jahre auch bei den Paladins zu den Publikumslieblingen gehörte, aber lange warten: einen Touchdown.

Im Rheinderby am vergangenen Wochenende bei den Cologne Centurions im Südstadion war es nun aber soweit. Rennich sicherte Mitte des zweiten Viertels einen verloren gegangenen Ball der Kölner in deren Endzone und erzielte so das 29:6. Einer der ersten Gratulanten war mit Patrick Poetsch ein anderer Ex-Paladin, der zuvor ebenfalls schon einen Touchdown beigesteuert hatte. Rhein Fire gewann am Ende mit 59:37. fab