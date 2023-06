Remscheiderin Pia Schein bei der DM in Einsatz

Aktive des RV Gut Jagenberg in Balve im Einsatz. Der Verein richtet im August eigenes Turnier aus.

Von Jürgen König

Balve/Bergisches Land. Wer sich für Reitsport interessiert, sollte sich den 24. bis 27. August dick im Kalender anstreichen. Zum dritten Mal lädt der Reitverein Gut Jagenberg dann von Donnerstag bis Sonntag an die Burger Landstraße ein. „Wir werden unser Reitsportfestival in gewohnt sportlich-geselligem Rahmen präsentieren“, blickt Katja Herrguth aus dem Organisationsteam voller Freude auf die vier Tage, die wieder von einem Mix aus klasse Sport und bester Unterhaltung geprägt sein werden. Eigenwerbung haben die Jagenberger vor wenigen Tagen betrieben – bei den Wettkämpfen um die Deutschen Meisterschaft in Balve.

Dort war zum einen die Remscheiderin Pia Schein, die für den Jagenberger Reitverein startet, im Rahmen der S*-Amateur-Tour im Einsatz. Gleich zwei Siege in der schweren Klasse feierte Schein mit Dalicanto. Die Remscheiderin, die gerade erfolgreich ihr Abitur absolviert hat, errang bereits in der ersten S*-Dressurprüfung mit einer Wertnote von 69,929 Prozent den Sieg, um dann noch einen drauf zu setzen. Im abschließenden Finale, dem S* Prix St. Georges, gelang Schein mit ihrem Pferd die Traumnote von 71,526 Prozent. Groß war die Freude bei ihr wie auch bei Paulina Holzknecht, die als Trainerin maßgeblich an dem doppelten Coup beteiligt war. Gemeinsam gehen die Blicke nun Richtung Ende August zum eigenen Festival.

Auf hohem Niveau war Holzknecht auch selbst dabei. Die Solingerin trat bei den Dressur-Titelkämpfen der U25 an und legte mit Entertainer Win gleich bei der ersten von drei S***-Prüfungen einen starken Auftritt hin. Die „Intermediäre II“ beendete die 24-Jährige mit 71,5 Prozent – damit war sie in Schlagdistanz zu den Treppchen-Plätzen. Doch die Balve Optimum im Sauerland sollten fortan nicht mehr gut für sie laufen. Nachdem sich Entertainer Win im Vorfeld der zweiten Wertungsprüfung nicht in der gewohnten Form zeigte, entschloss man sich im Solinger Lager, auf den U25-Grand-Prix und die S***-Kür zu verzichten.