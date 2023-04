Remscheider zeigen zwei Gesichter - SV 09/35 kassiert Pleite

Landesliga: FCR gegen ESC Rellinghausen – SV 09/35 in Frohnhausen

FC Remscheid – ESC Rellinghausen 2:1 (0:1). Wetter? Das ist immer ein Thema. Und unter den wenigen Zuschauern im weiten Rund des Röntgen-Stadions gab es am Sonntagnachmittag nach 45 Minuten eine einhellige Meinung: „Ist das kalt hier.“ Erwärmen an dem, was die Akteure auf dem Platz boten, konnte sich bis dahin keiner.

Es war ein ziemlich gruseliger Kick, den beide Teams boten. Dazu passend auch die Führung der Gäste in der 34. Minute: Nach einem Freistoß von der linken Seite stocherte Adis Babic nach dem Ball und schob ihn ins eigene Tor. „Ich habe den Fuß nicht schnell genug zurückziehen können“, erklärte der FCR-Kapitän.

Das alles brachte Remscheids Trainer Marcel Heinemann auf die Palme. Dies ließ er seine Schützlinge in der Pause auch deutlich spüren: „Ich bin richtig laut geworden und habe ihnen dann eine Viertelstunde Zeit gegeben, die Dinge gerade zu stellen“, berichtete der Coach, der schon einige Wechsel ins Auge gefasst hatte.

Doch vom Wiederanpfiff an lief es plötzlich. Der FCR zeigte ein völlig anderes Gesicht und kam schnell zu einem Eckball, der, von Toni Zupo geschlagen, zwar zunächst nichts einbrachte. Doch im zweiten Anlauf kam seine Flanke zu Marvin Blume, der noch aufgerückt am Fünfmeterraum der Gäste stand und traf (48.). „Oft treffe ich nicht, aber ich bin halt für die wichtigen Tore zuständig“, sagte der Außenverteidiger.

Nach dem Ausgleich hatten die Remscheider das Heft in der Hand. Nach knapp einer halben Stunde setzte sich Malte Lüttenberg auf der linken Seite durch und kam im Strafraum auf der Auslinie zu Fall. Zum Ärger der Gäste zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, und Ahmed Al Khalil traf per Foulelfmeter zum 2:1. Nur zwei Minuten später hatte Germano Bonanno das 3:1 auf dem Fuß, doch der ESC-Keeper reagierte prima.

In der Folge war die Partie dann ausgeglichen – mit Chancen auf beiden Seiten. Am Ende war der Sieg verdient. „Warum wir eine solche erste Halbzeit gezeigt haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht“, sagte Heinemann, der allerdings betonte: „Unter dem Strich ist es egal. Hauptsache, gewonnen.“ Als Lohn gibt es nun eine trainingsfreie Osterwoche.

VfB Frohnhausen – SV 09/35 Wermelskirchen 4:1 (2:0)

Doppelschlag nennt man wohl das, was den SV 09/35 hinsichtlich seiner Pläne in Essen komplett aus dem Tritt brachte. Innerhalb von drei Minuten legte der Gastgeber durch Tore von Chamdin Said (37.) und Issa Issa (40.) auf 2:0 vor. Beides Akteure, die in der Liga bekannt dafür sind, gerne mal ein Törchen zu schießen. Warum aber passierte genau das, Sebastian Pichura? Der Wermelskirchener Trainer legte sich fest: „Wenn man 0,0 Willen an den Tag legt, kann man kein Spiel gewinnen.“

+ Oh weh, dieser blutleere Auftritt bereitete dem SV 09/35 Wermelskirchen und Stürmer Aydin Türksoy Kopfschmerzen. © Michael Sieber

Die Freude über den Anschlusstreffer von Clinton Mampuya (56.) währte nicht lange. Der Offensivmann hatte die nach einem Systemwechsel (von 4:4:2 auf 3:5:2) verstärkten Bemühungen mit seinem Treffer belohnt. Doch schon wenig später stellte der Gastgeber wieder den Zwei-Tore-Abstand her (3:1, 60.). Drei Minuten vor dem Ende war der Fisch dann endgültig gegessen (4:1, 87.). Sehr enttäuschend aus Sicht der Gäste, die sich laut Co-Trainer „Pille“ Frohn „zu langsam und zu behäbig“ präsentierten.

Dabei wäre durchaus möglich gewesen, die Partie noch zu biegen. Nach dem Tor von Mampuya hatten die im Abstiegskampf befindlichen Essener schon begonnen, sich anzumeckern. Doch anstatt das ausnutzen, kehrte die anfängliche Trägheit zurück. Noch einmal Pichura, der sich selbst einwechselte: „Da lasse ich auch unsere Personalknappheit nicht als Begründung gelten.“ So hatte Stefano Salpetro aus der eigenen Zweiten im Tor gestanden. Sein arg kurz geratener Abschlag hatte das 0:1 eingeleitet. Der Rest? Siehe oben.

Aufstellungen

FCR: Horn, Blume, Babic, Kacmaz, Lüttenberg (83. Oberlies), Saibert, Shavershyan, Buscemi (72. Bamberg), A. Al Khalil, Bonanno (90. Di Donato), Zupo (87. H. Al Khalil).

SV 09/35: Salpetro, Kayala, Circir, Streit, Demir, Paß (65. Pichura), Raufeiser (52. R. Cetin), Yigiter (72. C. Cetin), Lilliu (60. Eryürük), Türksoy (89. Mendy), Mampuya.