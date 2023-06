Remscheider war bei den Special Olympics im Einsatz

Andreas Zimmermann war von Montag bis Freitag in Berlin für den Deutschen Badminton-Verband als Linienrichter im Einsatz.

Von Fabian Herzog

Remscheid/Berlin. Die Special Olympics in Berlin haben in der vergangenen Woche für Begeisterung gesorgt. Erstmals fand die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung in Deutschland statt, wo 6500 Athletinnen und Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten gegeneinander antraten. Hautnah miterlebt hat das Spektakel Andreas Zimmermann. Der gebürtige Berliner, der seit Jahren in Remscheid lebt, war von Montag bis Freitag für den Deutschen Badminton-Verband als Linienrichter im Einsatz.

Wir kennen Sie als Badmintonspieler des Remscheider TV, der aufgrund einer Leukämieerkrankung vor einigen Jahren und der anschließenden Stammzellenspende auch schon diverse Titel bei der DM und EM für Transplantierte und Dialysepatienten gewonnen hat. Nun also Berlin. Wie kam es zu dem besonderen Heimatbesuch?

Andreas Zimmermann: Nach der EM letztes Jahr in Oxford hat mich der Deutsche Badminton-Verband kontaktiert, ob ich mir vorstellen könnte, im Bereich Breiten- und Parasport ehrenamtlich für ihn tätig zu werden. Also eine Anlaufstelle zu sein und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und da ich immer für neue Dinge zu haben bin und meistens Ja sage, ohne zu überlegen (lacht), habe ich zugesagt. Seit diesem Jahr läuft das alles so richtig an. Und in dem Zuge bin ich dann sonntags angereist und war die ganze Woche von morgens bis abends als Linienrichter bei den Spielen dabei.

Bedeutet das, es blieb gar keine Zeit, die Familie zu treffen?

Zimmermann: Doch, schon. Aber das war nur ein netter Nebeneffekt. Der Fokus lag komplett auf den Special Olympics. Erst am Freitagnachmittag hab ich mir ein paar Stunden freigenommen und mich mit meiner Schwester auf dem Kudamm getroffen. Von der Stadt habe ich ansonsten nicht viel gesehen, was aber auch nicht schlimm ist. Weil ich allein durch meine Tätigkeit beim Berlin-Marathon regelmäßig da bin.

Berlin-Marathon? Das müssen Sie erklären.

Zimmermann: Als ich in Berlin gelebt habe, habe ich für den Gründer des Marathons, Horst Milde, gearbeitet. Der hat uns dann sonntags zur Veranstaltung geschleppt. Seitdem bin ich einigermaßen dabei geblieben und verteile immer bei Kilometer 25 Äpfel und Bananen. Auch im September wieder.

Es gibt also scheinbar nichts, was Sie nicht machen. . .

Zimmermann: Na ja, ich gucke schon, dass ich mannigfaltig unterwegs bin.

Zurück zu den Special Olympics: Wie haben Sie die Veranstaltung und die Stimmung erlebt?

Zimmermann: Also man merkt, dass das für die Sportler ein ganz, ganz großes Highlight ist. Egal, auf welchem Leistungsstand sie sich bewegen. Und da war die gesamte Bandbreite dabei. Von Spielern, die wirklich auf einem guten Niveau gespielt haben, bis zu denen, denen man nach jedem Ballwechsel das Spiel erklären musste. Die Stimmung und die Atmosphäre waren jedenfalls an allen Tagen super. Unter den Teilnehmern gab es nie Streit, alles ging total herzlich ab. Oft freute sich sogar der eine Spieler und klatschte, wenn der Gegner den Punkt gemacht hat.

Da bekommt man ja schon vom Zuhören eine Gänsehaut.

Zimmermann: Die Sportler sind alle total zufrieden. Wenn man so etwas miterlebt, relativiert sich auf jeden Fall einiges. Inflation, steigende Strompreise – du merkst, dass du doch eigentlich gar keine Probleme hast.

Das klingt so, als würden Sie Ihr Mitwirken nicht bereuen.

Zimmermann: Auf keinen Fall. Ich würde es jederzeit wieder machen.

+ Am Brandenburger Tor feierten die Athleten gemeinsam mit den Volunteers und den Offiziellen eine farbenfrohe Party. © Andreas Zimmermann

Was macht denn die eigene Sportkarriere?

Zimmermann: Mitte Mai war ich bei der Deutschen Badminton-Meisterschaft der Transplantierten und Dialysepatienten in Cottbus. Dort konnte ich in Einzel, Doppel und Mixed alle drei Titel verteidigen. Nächstes Jahr gibt es dann auch wieder eine Europameisterschaft, die in Lissabon stattfinden wird. Und im Verein bin ich mittlerweile zum TuS Rot-Weiß Wuppertal gewechselt, mit dem ich in der Kreisliga spiele. Das ist eine super Truppe, mit der es großen Spaß macht.

Beim RTV gibt es also weiterhin keinen Spielbetrieb?

Zimmermann: Leider nein. Ich bin zwar weiterhin dort angemeldet, aber die Situation bleibt angespannt.

Letzte Frage: Wer in den vergangenen Monaten Formate wie die Heute-Show im ZDF gesehen hat, könnte Ihr Gesicht entdeckt haben. Was hat es damit auf sich?

Zimmermann: Ich arbeite nebenbei als Komparse/Kleindarsteller und spiele kleinere Rollen in irgendwelchen Formaten. Also wenn ich Zeit habe, total unregelmäßig. Das läuft über eine Agentur und habe ich früher schon in Berlin gemacht, wo ich sogar – kein Scherz – mit Harald Juhnke und Iris Berben gedreht habe. Damit habe ich mir damals mein Studium finanziert. Vor zwei Jahren habe ich wieder damit angefangen und einfach Spaß daran.

Zur Person

Andreas Zimmermann wurde am 14. Mai 1965 in Berlin geboren. Vor knapp 25 Jahren kam er nach Remscheid, lebt schon länger am Hasten und hat zwei Kinder: Fiona (23) studiert soziale Arbeit und hat gerade in Indien eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin absolviert; Joshua (25) ist politischer Mitarbeiter im EU-Parlament in Brüssel. Zimmermann selbst ist gelernter Konditormeister und arbeitet seit 25 Jahren bei der Firma Lego im Außendienst.