Remscheider Staffel um Arnd Bader gewinnt

Nachdem Wuppertal mit der Staffel in enormem Tempo umrundet worden war, gönnte sich das siegreiche Team ein erfrischendes Bad im Beyenburger Stausee.

Rund um Wuppertal: Jetzt freuen sich alle bereits auf die Nachfeier.

Von Andreas Dach

Arnd Bader liebt diesen Lauf. Schon früher, als er noch mit dem RSV-Running-Team bei „Rund um Wuppertal“ an den Start gegangen ist. Nach einer Pause ist Bader nun zum zweiten Mal in Folge mit den Cool Runnings Remscheid dabeigewesen. Und hat – ebenfalls zum zweiten Mal in Folge – gewonnen.

„Es ist eine ganz tolle Veranstaltung“, sagte er begeistert. Zehn Athleten pro Team müssen in zehn Etappen rund 107 Kilometer absolvieren. Das gelang dem coolen Team aus Remscheid, das sich nach Angaben von Bader aus „ein paar Leuten von TriForce, einigen alten Weggefährten und Läufern aus meiner Tempotrainingsgruppe“ zusammensetzte. Namentlich waren dies: Michael Schmitz, Matteo Carnielo, Marvin Jesinghaus, Noah Bader, Timo Schürmann, Sina Böhne, Sascha Velten, Justin Götz und Bastian Weiß.

So lernt man Wuppertal ganz einfach laufend kennen

Startpunkt war die Beyenburger Brücke, erreicht war das Ziel nach gut 107 Kilometern am Bootshaus in Beyenburg. Die Strecke führte über Lüttringhausen, Gerstau, Sudberg, Vohwinkel, Dornap, den Eckbusch, Ehrenberg und Laaken. Wer Wuppertal und seine Randgebiete noch nicht kannte – nach dem Rennen kannte er sie. Eine anspruchsvolle Angelegenheit.

Die möglicherweise größte sportliche Leistung erbrachte Merlin Dörner. Der Mann von TriForce-Vital RS begleitete das Team über die komplette Strecke mit dem Rad. „Er hat uns perfekt unterstützt“, fand Bader. Allerdings gab es noch weitere Personen, die aus Sicht der Cool Runnings (Bader: „Das ist ein Fantasiename“) zum Gelingen beitrugen. Da war Michael Scholz, der als Teamchef fungierte. Und das Ehepaar Marc und Julia Reichert. Wie auch Baders Ehefrau Maria.

Nur so konnte es gelingen, die LG Super+ – dahinter verbarg sich die ausrichtende LG Wuppertal – auf Platz zwei zu verweisen. Mit einem Abstand von fünf Minuten. Die Remscheider brauchten 7:52:54 Stunden und fiebern jetzt schon der Nachfeier am 1. Advent entgegen. Diese findet in der Garage von Michael Scholz statt. Hoffentlich ist es dort nicht zu kühl. Äääh cool . . .