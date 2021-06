Remscheider müssen noch ordentlich zulegen

Regionalligist HG Remscheid belegt am Wochenende beim Turnier des LTV Wuppertal den fünften Platz.

Von Peter Kuhlendahl

In gut vier Wochen erwartet die HG Remscheid in der Regionalliga den TV Rheinbach zum ersten Meisterschaftsspiel. Bis dahin wartet auf alle Beteiligten noch reichlich Arbeit. Dies ist die Erkenntnis nach der Teilnahme am Turnier um dem Wupper-Küchen-Cup des LTV Wuppertal. „So langsam muss es mal klick machen bei den Jungs“, betonte HGR-Trainer Frank Berblinger.

Nach zwei Turniertagen belegten die Remscheider bei der Veranstaltung des Oberligisten den fünften Rang. Im Spiel um Platz fünf landete die HGR zum Abschluss noch einen 21:17-Sieg gegen Rote Erde Schwelm. Mit einem 21:21-Remis gegen die 2. Mannschaft des Bergischen HC war die HGR ins Turnier gestartet. Gegen den künftigen Ligakonkurrenten TV Korschenbroich gab es eine 16:23-Niederlage. Gegen den Verbandsligisten SG Überruhr folgte ein 21:14-Erfolg.

Der zweite Anzug der HGR sitzt noch nicht

Besonders die zweite Halbzeit gegen den BHC, der in seiner personellen Besetzung sicherlich der Topfavorit in der Verbandsliga ist, war ernüchternd. Der zweite Anzug, insbesondere im Rückraum, hat noch kein Regionalliganiveau. Allerdings ging Neuzugang Yannick Faust mit Rückenproblemen in die Partie, konnte am Sonntag deshalb gar nicht mehr eingesetzt werden. Zu den Angeschlagenen gesellten sich im Laufe des Turniers auch Florian Hinkelmann (Achillessehne) und Pascal Hermann (Ferse).

Weiterhin völlig unklar ist zudem, wie lange Torhüter Robert Franz nach seiner Verletzung im Rippenbereich noch ausfällt. „Schmerzen habe ich keine. Allerdings habe ich weiter Probleme beim Luftholen“, erzählte der Keeper.

Derweil wirbelte in der Halle Buschenburg in Wuppertal ein alter Bekannter durch die Katakomben. Frank Lorenzet, der frühere Trainer des Wermelskirchener TV und in den letzten Jahren Coach und Manager der Leichlinger TV, hatte alle Hände voll zu tun. „Ich mache es meinen alten Kumpels Marc Ross und Jens Buss zuliebe“, erklärte Lorenzet. „Der LTV stand auf allen Ebenen kurz vor dem Aus. Ich habe ihm Starthilfe gegeben, werde mich nach dem Turnier aber wieder zurückziehen.“