Remscheider lecken ihre tiefen Wunden

Regionalliga: HGR empfängt Weiden – BHC II engagiert Michael Heimansfeld.

Von Peter Kuhlendahl

Was bleibt einem nach der deutlichen 26:35-Pleite und dem damit verbundenen schwachen Auftritt beim TV Korschenbroich auch anderes übrig? „Wir haben in dieser Woche erst einmal die Wunden geleckt“, berichtet Alexander Zapf, der Trainer der HG Remscheid, der an diesem Samstag (19 Uhr, Halle Neuenkamp) mit seinen Schützlingen den HC Weiden empfängt.

Die Wunden geleckt wurde in erster Linie in Form von Gesprächen, die geführt worden sind. Zumindest im Kreis von denen, die auch vor Ort waren. Denn auch in die Vorbereitung auf die Partie gegen Weiden, das in der Nähe von Aachen beheimatet ist, verlief holprig wie immer. Ob berufliche oder gesundheitliche Gründe: Immer wieder fehlte der eine oder andere Akteur. „Das ist natürlich keine Entschuldigung für den jüngsten Auftritt. Aber es zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison“, erklärt Zapf.

Allerdings sind sich alle einig, dass eine im Grunde gute Hinrunde jetzt nicht den Bach runtergehen sollte. Zumal sich das Team, das in seiner bisherigen personellen Konstellation bei weitem nicht zusammenbleibt, gemeinsam ordentlich verabschieden möchte. Hier zur Erinnerung beziehungsweise die aktuellen Abgänge: Zapf verlässt die HGR in Richtung Eintracht Hagen II. Tobias Geske gibt seinen Platz zwischen den Pfosten auf und bleibt als Sportlicher Leiter erhalten. Pascal Hermann und auch Achim Jansen beenden ihre sportliche Karriere.

Doch zurück zum Spiel am Samstag. Gegen die Weidener, die im Mittelfeld der Tabelle stehen, sind die Einsätze von Philipp Hinkelmann, der möglicherweise an einem Haarriss an der Ferse laboriert, sowie Jansen (drohender Muskelfaserriss) zumindest sehr fraglich.

Derweil gibt Michael Heimansfeld sein überraschendes Comeback in der Regionalliga. Allerdings nicht bei der HGR, für die der 33-jährige Rückraumspieler viele Jahre aufgelaufen ist. Heimansfeld wird ab sofort bei der 2. Mannschaft des Bergischen HC zum Einsatz kommen. Der Aufsteiger, der in den letzten acht Spielen nur einen einzigen Zähler verbuchen konnte, hat aktuell große personelle Probleme. Ein Wiedersehen mit den Remscheidern gibt es am 18. März. Dann ist er mit seiner neuen Mannschaft in der Sporthalle Neuenkamp bei der HGR zu Gast.