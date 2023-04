Remscheider holen Westdeutschen Pokal

Großer Erfolg für die Tischtennissportler des BKV Remscheid. Als Fünfer-Mannschaft gewann man am vergangenen Wochenende den Pokal des Westdeutschen Betriebssportverbandes Niederrhein. Vier BKV-Mannschaften waren in einem Hin- und Rückrundenturnier im Einsatz. Den Pokalsieg sicherten sich am Ende Stephan Bambek, Achim Herrmann (beide SG Struck), Daniel Vogt, Thomas Manß (beide TTC Süd) sowie Ralph Berteit (BSG Vaillant), der mit 8:0-Siegen zudem als bester Spieler der Pokalrunde ausgezeichnet wurde. Die Rückrunde wurde in Solingen ausgetragen.