Remscheider holen Kreisläufer vom LTV

HGR testet Freitag in Gevelsberg.

Von Peter Kuhlendahl

Gesagt, getan: Handball-Regionalligist HG Remscheid hat aus personeller Sicht in dieser Woche noch einmal nachgelegt. Vom Oberligisten LTV Wuppertal kommt Ole Grewe. In der Offensive wird der 23-Jährige am Kreis zum Einsatz kommen. In der Defensive ist Grewe, der vor seiner Zeit beim LTV bei der 2. Mannschaft von Eintracht Hagen in der Oberliga gespielt hat, für den Innenblock vorgesehen. „Er wird bei uns eine wichtige Lücke schließen und passt auch menschlich prima zu uns“, sagt HGR-Trainer Alexander Zapf, der nicht ausschließt, dass es noch weitere Verstärkungen geben könnte.

In dieser Woche fand zum einen eine gemeinsame Trainingseinheit mit Hagen II statt. Zum anderen bezwang die HGR in einem Testspiel den Ligarivalen interaktiv Handball aus Ratingen mit 26:25 (15:12). An diesem Freitag (19.30 Uhr) steht der nächste Test beim westfälischen Oberligisten HSG Gevelsberg an.

Aufgrund der aktuell vielen Ausfälle war Zapf über den Sieg gegen die Ratinger überrascht: „Damit habe ich nicht gerechnet.“ Zumal derzeit Phillip Rath und Achim Jansen wegen einer Corona-Infektion ausfallen. Auch Philipp Hinkelmann (Bindehautentzündung) musste kurzfristig passen. Dominic Luciano befindet sich im Urlaub.