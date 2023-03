Remscheider haben noch ein Ziel

Handball-Regionalliga: Am Samstag empfängt die HG Remscheid um 19 Uhr in der Halle Neuenkamp die SG Langenfeld.

Oft gesehen hat Alexander Zapf seine Schützlinge in den vergangenen 14 Tagen nicht. Zuerst fehlte der Coach der HG Remscheid aufgrund einer Corona-Infektion, bei der er allerdings fast keine Symptome hatte. In dieser Woche ist der Lehrer auf einer Klassenfahrt in Berlin. Um die Übungseinheiten haben sich derweil Co-Trainer Jörg Müller und Spieler Dominic Luciano gekümmert. „In enger Absprache mit mir“, wie Zapf betont.

Aus diesem Grund hat er auch überhaupt keine Zweifel daran, dass seine Schützlinge bestens vorbereitet in die anstehende Aufgabe an diesem Samstag gehen werden. Da empfangen sie um 19 Uhr in der Halle Neuenkamp die SG Langenfeld. „Die spielen eine für viele nicht unbedingt erwartete sehr gute Rolle und rangieren auf einem gesicherten Mittelfeldplatz“, erklärt der HGR-Coach, der für den Rest der Spielzeit noch ein Ziel hat: „Den dritten oder vierten Tabellenplatz wollen wir schon erreichen.“

Dafür ist ein Sieg im Heimspiel gegen die Langenfelder definitiv Pflicht. „Das ist auch unser Anspruch“, sagt Zapf, der außerdem hofft, dass seine Schützlinge den Schwung vom 29:28-Sieg am vergangenen Sonntag beim OSC Rheinhausen nun mitnehmen können. Die Stimmung sei derweil schon mal auf alle Fälle prima.

Allerdings gehen die Remscheider – fast schon wie immer in der laufenden Meisterschaftsrunde – mit personellen Sorgen in die Partie gegen den früheren Drittligisten. Noch keine endgültige Diagnose gibt es bei Ole Grewe, der sich am Sonntag in der Partie in Duisburg am Knie verletzt hat. „Es ist wohl nicht, wie zunächst befürchtet, ein Kreuzbandriss. Allerdings hat der Meniskus eventuell etwas abbekommen“, berichtet der Coach, der aus Erfahrung bei solchen Aussagen eher vorsichtig ist. Ausfallen wird Grewe aber sicher. Derweil müssen andere weiter auf die Zähne beißen. Wie Sebastian Pflüger, der Probleme mit dem Ellenbogen hat.