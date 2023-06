Remscheider feiert mit den WM-Stars

Peter Völkel war am Pfingstwochenende hautnah bei der Eishockey-Weltmeisterschaft dabei.

Tampere/Remscheid. Am Pfingstsonntag gegen Mitternacht wurde einem bis dahin schon großartigem Sportwochenende noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt. Peter Völkel bekam in der Nokia-areena im finnischen Tampere die Chance, der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft noch einen Besuch in der Kabine abzustatten. Die war wenige Stunden zuvor im Endspiel der Weltmeisterschaft gegen Kanada mit 2:5 unterlegen. „Dennoch war die Stimmung bei den Jungs noch ausgelassen“, berichtete der Remscheider Unternehmer, der ein großer Freund und Gönner des Eishockeysports ist.

Aus diesem Grund ist er bereits seit vielen Jahren mit Freunden und Familie jeweils am Final-Wochenende bei Weltmeisterschaften dabei. Dass er nun aber miterleben durfte, wie die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal noch nach dem Halbfinale dabei war, war auch für Peter Völkel ein grandioses Erlebnis: „Das war ein echtes Highlight.“

+ Marcel Noebels hatte mit seinem Treffer zum 3:3 im Halbfinale gegen die USA für die Verlängerung gesorgt. © Völker

Auch deshalb erging es ihm so, wie so ziemlich allen Aktiven, Trainern, Funktionären und Fans vor Ort. „Natürlich haben wir nach der Niederlage zunächst alle ein wenig Frust geschoben. Doch dann überwog sehr schnell die große Freude über den historischen Gewinn der Silbermedaille.“ Und einen Sieg konnte der Remscheider ja auch vor Ort bejubeln. Den 4:3-Halbfinalerfolg nach Verlängerung am Pfingstsamstag gegen die USA.

Beeindruckt hatten Peter Völkel zudem die lettischen Fans, die sich zuvor trotz der 2:4-Niederlage in ihrem Halbfinalspiel gegen Kanada die gute Laune nicht vermiesen ließen. „Die haben für eine großartige Stimmung gesorgt. Sie waren zudem unglaublich freundlich und haben auch die deutsche Mannschaft im Finale lautstark unterstützt.“

+ Mit Rick Amann, der in den 1990er-Jahren vier DM-Titel mit der DEG holte, ist Peter Völkel befreundet und war mit ihm beim WM-Finale. © Völkel

Von der Halle aus ging es dann gemeinsam mit Freunden und Familie ins Hotel. Von dort musste die deutsche Nationalmannschaft dann allerdings bereits morgens um 3 Uhr die Heimreise antreten. „Viel Schlaf haben die Jungs also nicht bekommen“, erklärte Völkel schmunzelnd. Für den Remscheider und seine Begleiter ging es entspannter zu. Am Montagnachmittag flogen sie über Helsinki zurück nach Düsseldorf.

Die Vorrunde, in der Deutschland mit drei Niederlagen in die WM gestartet war, und den 3:1-Viertelfinalsieg gegen die Schweiz hatte Völkel vor dem Bildschirm im heimischen Remscheid verfolgt. „Aber sportliche Sorgen habe ich nach den Auftaktniederlagen, die ja alle sehr knapp waren, keine gehabt. Und als klar war, dass es gegen die Schweiz ging, hatte ich ein sehr gutes Gefühl“, erzählte Peter Völkel, der in 1970er-Jahren zum ersten Mal Kontakt zum Eishockey hatte.

Seit einigen Jahren ist die Firma Völkel Threading Solutions, ein weltweit aufgestelltes Unternehmen im Bereich der Gewindewerkzeuge, der Hauptsponsor des Eishockey-Erstligsten Düsseldorfer EG und fungiert dort auch als Anteilseigner an der DEG-Eishockey GmbH.

+ Diese beiden jungen Damen aus Lettland drückten auch der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. © Völkel

Zuvor schlug das sportliche Herz von Peter Völkel für den Fußball und da insbesondere für Bayer Leverkusen, wo er sich engagierte. „Irgendwann wurde das dort aber alles völlig anonym. Das war zu Zeiten des damaligen Managers Reiner Calmund ganz anders.“ Nicht nur beim Eishockey in Düsseldorf ginge es viel familiärer zu. Wie auch aktuell bei der Weltmeisterschaft.

Und auch hier kann Peter Völkel einen Vergleich ziehen. In der Vergangenheit war er regelmäßig bei den Fußball-Weltmeisterschaften vor Ort. Zuletzt bei der WM in Russland im Jahr 2018. „Die WM im letzten Winter in Katar habe ich mir dann aber nicht mehr angetan“, betont der Remscheider.

WM 2024

Die nächste Eishockey-WM findet im Mai 2024 in Tschechien statt. Die Finalrunde, die Peter Völkel wieder mit Freunden und Familie besuchen wird, steigt dann in der Hauptstadt Prag. Und im Hinterkopf dürfte der Remscheider auch schon die WM 2027 haben. Die wurde nach Deutschland vergeben. Spielorte werden Düsseldorf und Mannheim sein.