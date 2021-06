Die Remscheider behalten die Nerven

Panther kassieren klare Pleite gegen TBV Lemgo II. Die HGR feiert in der Regionalliga Sieg gegen TuSEM Essen II.

Von Lars Hepp und Peter Kuhlendahl

Großer Frust in Hilgen. Große Freude in Remscheid. In der 3. Liga kassierten die Panther eine bittere Pleite und verpassten mit dem Tabellenzweiten gleichzuziehen. Derweil hat die HGR in der Regionalliga einen wichtigen Sieg gelandet und sich Luft im Abstiegskampf verschafft.

3. Liga: HSG Bergische Panther – TBV Lemgo Lippe II 21:32 (7:15). Wer am Sonntagnachmittag nicht dabei war, konnte es kaum glauben. „So etwas habe ich in meiner sportlichen Karriere noch nie erlebt“, rang auch Panther-Trainer Marcel Mutz nach Worten.

Die Gastgeber fanden gut ins Spiel und führten nach neun Minuten mit 6:1. Doch dann gab es in allen Mannschaftsteilen einen kompletten Blackout. In den folgenden 21 Minuten gelang den Panthern nur noch ein (!) Treffer. Die Westfalen wussten kaum wie ihnen geschieht und hatten einen 14:1-Lauf.

Bei den Hausherren klappte nichts mehr. Zwei frühe Auszeiten von Mutz fruchteten auch nichts. „Wir haben im Angriff einfach keine Lösungen gefunden“, resümierte der Panther-Coach. Dies spielte den Gästen in die Karten, die über Tempogegenstöße immer wieder zum Erfolg kamen. Zur Pause war die Partie im Prinzip bereits entschieden. Am durchwachsenen Auftritt der HSG änderte sich nach dem Wechsel nichts mehr.

Regionalliga: HG Remscheid – TuSEM Essen II 25:24 (8:11). Auch ohne den erkrankten Cheftrainer Frank Berblinger feierten die Handballer der HG Remscheid den zweiten Saisonsieg. In der heimischen Neuenkamp-Halle erkämpften sich Spielmacher Dominik Voß und Co. die beiden Punkte gegen die höher eingestuften Gäste aus Essen und entfernten sich damit ein kleines Stück von der Abstiegszone.

„Das war ein verdienter Sieg für uns. Wir haben toll gefightet und mit einer engagierten Abwehrleistung den Grundstein für diesen Erfolg gelegt. Diese Zähler waren definitiv nicht eingeplant und tun richtig gut“, freute sich Rechtsaußen Achim Jansen, dem fünf Treffer bei fünf Versuchen gelangen.

Die ersten zehn Minuten nach der Pause waren bezeichnend für die Begegnung. Nach mäßiger erster Halbzeit lagen die Hausherren mit drei Toren in Rückstand, und es sollte die schnelle Aufholjagd folgen. Mit einem 8:3-Zwischenspurt drehten die Gastgeber den Spielverlauf und sollten fortan immer vorlegen können.

TORE PANTHER Reinarz (6/1), Jesussek (5), Hinkelmann (4), Weiß (3), Ueberholz (2). HGR Jansen (5), Voß (4), Faust, Rath, Hermann (je 3), Schönfeld, Rother, Bonekämper (je 2), Baier (1/1).

In dieser Phase bekam nur Torhüter Robert Franz, dem in der gesamten Partie 13 Paraden gelangen, nicht einmal die Hand an den Ball. Entweder verfehlten die Essener bei ihren Versuchen das Remscheider Tor komplett, oder es schlichen sich schon vorher technische Unzulänglichkeiten ein. Diese konnten die HGR-Spieler immer wieder ausnutzen. „Wir wussten, dass es heute nur über Mentalität und Einsatzbereitschaft geht“, betonte Co-Trainer Jörg Müller, der mit seiner beruhigenden Art Anteil am Sieg hatte.

Nach einem verworfenen Siebenmeter von Philip Baier beim 18:18-Zwischenstand (46.) folgte die stärkste Phase der Hausherren. Die Abwehr packte beherzt zu, und im Angriff wurden die sich bietenden Chancen konsequent genutzt. Gerade das Tempospiel sorgte für den Unterschied zwischen den Teams. Spätestens beim 25:21 durch Linksaußen Pascal Hermann (58.) war das Aufeinandertreffen entschieden. Die Zweitliga-Reserve aus dem Ruhrpott öffnete am Ende die Deckung, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer. Wirkliche Spannung wollte nicht mehr aufkommen.

Neben Jansen wusste auch Dominik Voß zu gefallen. Der Mittelmann verrichtete im Innenblock Schwerstarbeit, zog im Angriff geschickt die Fäden und steuerte ganz nebenbei vier Tore bei.