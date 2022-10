FCR gegen SV 09/35: Tickets für Derby zu gewinnen

Am Sonntag um 15 Uhr treffen der Tabellenführenden auf die Fünftplatzierten in der Landesliga. So können Sie live dabei sein.

Remscheid. Die Vorfreude ist riesig: Das Derby zwischen dem FC Remscheid und dem SV 09/35 Wermelskirchen elektrisiert die Fußballfans der Region. Kein Wunder: Der FCR führt vor dem Zusammentreffen am Sonntag um 15 Uhr im Röntgen-Stadion die Tabelle der Landesliga an. Und der SV 09/35 Wermelskirchen belegt Rang fünf, hat gerade beim 3:2 gegen den VfB Frohnhausen viele Sympathiepunkte gesammelt. Da es nach den jetzigen Wetterprognosen am Sonntagnachmittag trocken sein soll, könnte die Hoffnung auf eine vierstellige Zuschauerzahl absolut realistisch sein. Das Beste ist: Wir verlosen kurzfristig noch 2x2 Karten für diesen sportlichen Appetithappen.

Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit dem Stichwort „Derby“ an folgende E-Mail-Adresse: lokalsport@rga.de. Diese muss bis Samstagmittag um 12 Uhr bei uns eingegangen sein. Eine Glücksfee wird dann die Gewinner oder Gewinnerinnen von jeweils zwei Karten sofort informieren. Umso wichtiger, dass Sie uns nicht nur Ihren Namen mitteilen, sondern auch die Telefonnummer, unter welcher Sie in der Mittagszeit des Samstags am besten zur erreichen sind. Viel Glück. Wir werden Ihnen dann mitteilen, wie Sie an die Karten kommen.

