Sportprogramm am Wochenende

Landesliga: SV 09/35 Wermelskirchen – FC Remscheid (Sa., 17.30 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion).

Bezirksliga: SSV Bergisch Born – SC 08 Radevormwald (Fr., 20 Uhr, Born), SSV Germania Wuppertal – Dabringhauser TV (So., 14 Uhr), SC Ayyildiz – BV Burscheid (So., 15.15 Uhr, Honsberg).

Kreisliga A: SV 09/35 Wermelskirchen II – TG Hilgen (Sa., 14.45 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), SSV Bergisch Born II – SC 08 Radevormwald II (So., 12.30 Uhr, Born), TG Hilgen II – FC Remscheid II (So., 13 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), TuRa Süd II – BV 10 Remscheid (So., 13 Uhr, Bliedinghausen), SC Ayyildiz II – SSV Dhünn (So., 13 Uhr, Honsberg), SG Hackenberg – 1. Spvg. Remscheid (So., 13.30 Uhr, Hackenberg), TuRa Süd – SSV Dhünn II (So., 15 Uhr, Bliedinghausen), SC Heide – TS Struck (So., 15 Uhr, Schnabelsmühle), VfB Marathon – Hastener TV (So., 15 Uhr, Reinshagen).

Bezirksliga, Frauen: TuSpo Richrath – TG Hilgen (So., 13 Uhr).

Kreisliga, Frauen: Dabringhauser TV – SC 08 Radevormwald (So., 11 Uhr, Höferhof), SG Hackenberg – BV Gräfrath (So., 11 Uhr, Hackenberg), SC Breite Burschen Barmen – TS Struck (So., 15 Uhr).

Handball

Bezirksliga, Frauen: SV Wipperfürth II – HSG Radevormwald/Herbeck III (So., 15 Uhr).

Judo

Bundesliga: UJKC Potsdam – RTV-Judoteam (Sa., 18 Uhr).

Rollhockey

Bundesliga: RSC Cronenberg – IGR Remscheid (Sa., 16 Uhr).

Bundesliga, Frauen: IGR Remscheid – RSC Cronenberg (Sa., 16 Uhr, Halle Hackenberg).